Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, yaz aylarında yaşadığı rötarlar ve diğer şikayetlerle önemli bir tartışma konusu haline geldi. Milletvekilleri, bu konuyu Meclis gündemine taşıyarak vatandaşların endişelerini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart 2024’te ticari hava taşımacılığına başlayan AJet ile ilgili yapılan denetimlerde uçuş emniyetini olumsuz etkileyen bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Bakan, yolcu hakları ile ilgili başvuruların mevzuat çerçevesinde incelendiğini ve mağduriyetlerin giderildiğini açıkladı. Ayrıca, teknik ve operasyonel iptallerde tazminat süreçlerinin de yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 2024 Haziran sonu itibarıyla AJet’e toplamda 11,727 yolcu hakları başvurusu yapıldığını aktardı. Uçuş emniyetinin sağlanması ve yolcu haklarının korunması konusunda şirketin sıkı bir denetim altında olduğu belirtiliyor. Ancak, yolcuların yaşadığı sorunlar, kamuoyunda endişeleri artırmaya devam ediyor.