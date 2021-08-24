Airbnb, 20.000 Afgan Mülteciye Ücretsiz Konaklama İmkanı Sunuyor

Şirketin patronu, hareketin "zamanımızın en büyük insani krizlerinden birine" yanıt olarak olduğunu söyledi.

Firmanın adım atmak için bir sorumluluk hissettiğini söyledi.

CEO Brian Chesky şunları ekledi: "Bunun diğer iş liderlerine de aynı şeyi yapmaları için ilham vermesini umuyorum. Kaybedecek zaman yok."

"On binlerce Afgan mülteci dünyanın dört bir yanına yerleşirken, kaldıkları yer yeni hayatlarının ilk bölümü olacak. Bu 20.000 mülteci için, Airbnb topluluğunun onlara yalnızca dinlenmek ve dinlenmek için güvenli bir yer sağlamayacağını umuyorum. baştan başlamak, aynı zamanda sıcak bir karşılama evi." dedi.

Teklif hemen başlar ve şirket, en acil ihtiyaçlara yardımcı olmak için "yerdeki" sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Yeniden yerleşim kurumları ve ortaklarıyla "ihtiyacın olduğu yere gitmek" için işbirliği yapacağını ve girişimi ve desteği gerektiği gibi geliştireceğini söyledi.

Chesky Salı günü Twitter'da "Bugünden itibaren Airbnb dünya çapında 20.000 Afgan mülteciyi ücretsiz olarak barındırmaya başlayacak" dedi.

"Bu konaklamaların parasını biz ödeyecek olsak da, bunu ev sahiplerimizin cömertliği olmadan yapamazdık."

Şirket, konaklama masraflarının Airbnb ve Bay Chesky'nin katkılarının yanı sıra Airbnb.org Mülteci Fonu'na bağış yapanlarla finanse edileceğini söyledi.

Afgan mültecilerin ABD'de ve başka yerlerde yerinden edilmesi ve yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir" dedi.

Airbnb, insanların nasıl yardım edebileceği konusunda yakında daha fazla ayrıntı yayınlayacağını söyledi.

Şirket şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanındaki Airbnb ev sahiplerinin ve misafirlerinin ayağa kalkıp bu büyük çabaya yardımcı olmaya istekli olacağını biliyoruz - ve önümüzdeki günlerde Airbnb ve Airbnb.org, ev sahiplerinin ve daha geniş topluluğun nasıl yapabileceğine ilişkin ayrıntıları paylaşmayı planlıyor. Bu girişimi destekleyin."

Airbnb lokasyonlarına ev sahipliği yapan mülk sahipleri, uzun süredir "krizdeki insanlar" için evlerinde konaklama bağışında bulunmaya teşvik ediliyor.

Plan, 2012'de Sandy Kasırgası'na yanıt olarak başladı ve New York şehri vurulduktan sonra 1000'den fazla kişinin acil konaklamaya ihtiyacı vardı.

O zamandan beri, 75.000'den fazla kişiye yardım ettiğini iddia ediyor.

Şirket, ev sahibi topluluğun afetlerden etkilenen veya çatışmalardan kaçan insanlara evlerini ücretsiz olarak sunmasına izin vermek için 2017 yılında Open Homes girişimini başlattı. Girişim o zamandan beri Mexico City depremi, Kaliforniya orman yangınları, Avustralya orman yangınları ve diğer felaketlerden etkilenen insanlara ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Ayrıca şirketin, kriz zamanlarında insanların konut ve kaynakları birbirleriyle paylaşmalarına yardımcı olmaya odaklanmak için kendi bağımsız, kar amacı gütmeyen Airbnb.org'u kurmasına da yol açtı.

Geçen hafta, 1000'e kadar gelen Afgan mülteciye geçici konaklama sağlamak için Uluslararası Kurtarma Komitesi, HIAS ve Church World Service'e acil durum finansmanı ve destek verdi. Geçen hafta sonu boyunca, ABD'ye indikten kısa bir süre sonra 165 mülteciyi güvenli konutlara yerleştirdi. Uluslararası Kurtarma Komitesi başkanı David Miliband, "Erişilebilir konutlara acilen ihtiyaç duyuluyor ve gerekli" dedi.