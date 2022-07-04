Aileler Neden Hala Adaleti Bekliyor?

Londra'nın batısındaki Grenfell Kulesi'nden çıkan yangından beş yıl sonra, bir kamu soruşturması 72 kişinin ölümüyle sonuçlanan başarısızlık dizisini ortaya çıkardı. Ancak kapalı kapılar ardında, polis şimdiye kadarki en büyük ve en karmaşık cezai soruşturmalardan birini yürütüyor. Adalet ne zaman yapılacak ve hapis cezasına çarptırılacak mı? Kuzey Kensington'da, Grenfell Kulesi'nin kararmış kabuğu plastik ambalajla örtülüdür. Halkının kaybı ham kalır.

Grenfell dikey bir sokak gibiydi: bir aile, arkadaş ve komşu topluluğu tarafından kiralanan veya sahip olunan 129 daire. Asansörler için beklediler veya sahanlığı üzerinde oynayan çocuklar üzerinde dikkatli bir göz tutarken yıldır birbirimizi tanımaya vardı. Hükümet kuleyle ne yapılması gerektiğine henüz karar vermedi. Beşinci yıldönümüne kadar hiçbir karar alınmayacak. Bir çeşit anma töreni olabilir. Ama Karim Mussilhy ne olması gerektiğini biliyor. Amcası Hesham Rahman'ı kaybetti ve şu anda Grenfell United kampanya grubunun önemli bir üyesi. "Benim düşünceme göre, adaleti sağlayana kadar kuleyle hiçbir şey yapılmamalı" diyor - yani 72 kişiyi öldürmekten sorumlu gördüğü kişiler hapse girene kadar. Uzun süre beklemek zorunda kalabilir.

Grenfell Kulesi kamu soruşturması, 2018'ten bu yana kanıtlarla yoluna devam ediyor. İtfaiye, zorlukla beklediği ve nadiren eğitildiği bir felaketle başa çıkmak için mücadele ederken, kulede kaçan ya da ölen sakinlerin umutsuz hikayelerini duymadan önce kurbanlara haraç vermekle başladı. Dördüncü kattaki bir apartmandaki bir buzdolabından çıkan ilk alevler hakkında kanıtlar vardı - ve bir önceki yıl dış duvarlarına monte edilmiş olan yanıcı kaplama panelleri, pencere çerçeveleri ve yalıtım boyunca hızla yayıldılar. £ 10m yenileme planı.

İkinci aşama, bu tehlikeli maddelerin kulede kullanılmasına yol açan felaket olaylar zincirini oluşturdu. Özenli duruşmalar, tanıkları başarısızlıklarıyla yüzleşmeye zorladı, bazen gönderdikleri her e-posta veya yaptıkları konuşma kelime kelime parçalanırken onları gözyaşları içinde bıraktı. Eski bir yargıç olan Sir Martin Moore-Bick başkanlık ediyor. Soruşturmanın kıdemli avukatı Richard Millett QC, çoğu zaman saatlerce sorgulamaya öncülük ediyor. Gelecek yıl ikinci bir ağır rapor, daha önce yayınlanmış bir ilkini takip edecek. Bir araya getirildiğinde, Grenfell Kulesi'nin ve 72 kişinin ölümüne yol açan başarısızlık zincirinin kesin hesabı olacaklar. Hükümet için daha fazla öneri ve bunların yerine getirileceğine dair güçlü bir varsayım olacak.