Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onlarca farklı ilanla KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzlerce personel alımı başvuruları başlamış durumda. Bu anlamda alınacak kadroları ve şartları haberimizd verdik.

Güncel 31.12.2022 - 16:04 31.12.2022 - 16:04 Alp Eren
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onlarca farklı ilanla KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV, personel alım listesini Ocak 2023 ile birlikte yeniledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 89 değişik ilanla sürekli ve geçici personel alımı ilanları geldi. Farklı kadrolarda yapılacak alımlarda bayan ve erkek adaylara kontenjan ayrılmıştır. Toplamda 89 değişik ilanla birden fazla personel alımı yapılacak. SYDV personel alımlarında geçici ve sürekli kadrolar var. Daimi kadroların bağlamında geçici kadroların ise KPSS koşulu aranmaktadır. Ortalama 60 KPSS ile müracaat yapılacak. Her müracaat koşulları farklılık gösterebiliyor.
 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hangi Kadrolarda Alım Yapıyor

- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

- Büro Görevlisi

- Eğitimci

- Muhasebeci

- Destek Personeli

- Koordinatör

- Geçici personel

- Yaşlı Bakım Personeli

- Temizlik Personeli

Alım Yapılacak İller ve Son Başvuru Tarihleri

Osmaniye Toprakkale SYDV: 5 Ocak 2023

Bitlis Hizan SYDV: 2 Ocak 2023

Burdur SYDV: 2 Ocak 2023

Burdur Bucak SYDV: 6 Ocak 2023

Bursa Mustafakemalpaşa SYDV: 31 Aralık 2022

Burdur Kemer SYDV: 6 Ocak 2023

Konya Cihanbeyli SYDV: 6 Ocak 2023

Kayseri Kocasinan SYDV: 3 Ocak 2023

Tunceli SYDV: 9 Ocak 2023

Aydın Efeler SYDV: 6 Ocak 2023

Kırklareli Büyükkarıştıran SYDV: 6 Ocak 2023

Zonguldak Gökçebey SYDV: 6 Ocak 2023

Kütahya Pazarlar SYDV: 4 Ocak 2023

Trabzon Dernekpazarı SYDV: 6 Ocak 2023

Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 6 Ocak 2023

Tunceli Nazımiye SYDV: 6 Ocak 2023

Afyonkarahisar Kızılören SYDV: 3 Ocak 2023

Artvin Şavşat SYDV: 9-10 Ocak 2023

Ardahan Çıldır SYDV: 6 Ocak 2023

Samsun İlkadım SYDV: 6 Ocak 2023

Bursa Keles SYDV: 6 Ocak 2023

Malatya Pütürge SYDV: 3 Ocak 2023

Edirne Uzunköprü SYDV: 6 Ocak 2023

İstanbul Beykoz SYDV: 3 Ocak 2023

Karaman Kazımkarabekir SYDV: 6 Ocak 2023

Iğdır Merkez SYDV: 3 Ocak 2023

Adana Ceyhan SYDV: 4 Ocak 2023

Denizli Serinhisar SYDV: 7 Ocak 2023

Sinop SYDV: 9 Ocak 2023

Şırnak Beytüşşebap SYDV: 3 Ocak 2023

Bursa Orhangazi SYDV: 5 Ocak 2023

Çorum Kargı SYDV: 6 Ocak 2023

Kastamonu İnebolu SYDV: 5 Ocak 2023

Erzurum Oltu SYDV: 3 Ocak 2023

Şırnak İdil SYDV: 5 Ocak 2023

Gaziantep Şehitkamil SYDV: 3 Ocak 2023

Kırşehir Akpınar SYDV: 4 Ocak 2023

Balıkesir Bigadiç SYDV: 2 Ocak 2023

Amasya Merzifon SYDV: 10 Ocak 2023

Zonguldak Kdz. Ereğli SYDV: 31 Aralık 2022

Şırnak Silopi SYDV: 3 Ocak 2023

İstanbul Bakırköy SYDV: 2 Ocak 2023

Sakarya Sapanca SYDV: 3 Ocak 2023

Afyonkarahisar SYDV: 2 Ocak 2023

İstanbul Şişli SYDV: 2 Ocak 2023

Balıkesir Sındırgı SYDV: 2 Ocak 2023

Çorum Bayat SYDV: 6 Ocak 2023

Balıkesir Edremit SYDV: 4 Ocak 2023

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Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 2 Ocak 2023

Çankırı Eldivan SYDV: 2 Ocak 2023

İstanbul Şişli SYDV: 9 Ocak 2023

Karabük Eflani SYDV: 3 Ocak 2023

Adıyaman Samsat SYDV: 3 Ocak 2023

Çankırı Orta SYDV: 2 Ocak 2023

Adana Saimbeyli SYDV: 6 Ocak 2023

Kayseri Tomarza SYDV: 2 Ocak 2023

Adana Kozan SYDV: 4 Ocak 2023

Balıkesir Susurluk SYDV: 3 Ocak 2023

Çankırı Atkaracalar SYDV: 4 Ocak 2023

Bursa İznik SYDV: 2 Ocak 2023

Balıkesir Balya SYDV: 3 Ocak 2023

Erzincan Otlukbeli SYDV: 2 Ocak 2023

Uşak Karahallı SYDV: 5 Ocak 2023

Edirne SYDV: 3 Ocak 2023

Ordu Gölköy SYDV: 3 Ocak 2023

Amasya SYDV: 4 Ocak 2023

Çorum Osmancık SYDV: 9 Ocak 2023

Düzce SYDV: 3 Ocak 2023

Eskişehir Odunpazarı SYDV: 3 Ocak 2023

Ardahan Damal SYDV: 2 Ocak 2023

Isparta Aksu SYDV: 4 Ocak 2023

Adana Pozantı SYDV: 6 Ocak 2023

Artvin Ardanuç SYDV: 4 Ocak 2023

Erzurum Aşkale SYDV: 4 Ocak 2023

Konya Ereğli SYDV: 2 Ocak 2023

Antalya Kepez SYDV: 2 Ocak 2023

İzmir Kiraz SYDV: 6 Ocak 2023

Bursa Gemlik SYDV: 6 Ocak 2023

Erzurum Pasinler SYDV: 2 Ocak 2023

Giresun Bulancak SYDV: 2 Ocak 2023

Konya Selçuklu SYDV: 2 Ocak 2023

Samsun Çarşamba SYDV: 2 Ocak 2023

Bartın Amasra SYDV: 2 Ocak 2023

Kütahya Şaphane SYDV: 3 Ocak 2023

Çorum Laçin SYDV: 11 Ocak 2023

Muğla Yatağan SYDV: 5 Ocak 2023

Aydın Karacasu SYDV: 3 Ocak 2023

Gaziantep Nizip SYDV: 3 Ocak 2023

Hakkari Derecik SYDV: 3 Ocak 2023

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