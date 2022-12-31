Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onlarca farklı ilanla KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV, personel alım listesini Ocak 2023 ile birlikte yeniledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 89 değişik ilanla sürekli ve geçici personel alımı ilanları geldi. Farklı kadrolarda yapılacak alımlarda bayan ve erkek adaylara kontenjan ayrılmıştır. Toplamda 89 değişik ilanla birden fazla personel alımı yapılacak. SYDV personel alımlarında geçici ve sürekli kadrolar var. Daimi kadroların bağlamında geçici kadroların ise KPSS koşulu aranmaktadır. Ortalama 60 KPSS ile müracaat yapılacak. Her müracaat koşulları farklılık gösterebiliyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hangi Kadrolarda Alım Yapıyor

- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - Büro Görevlisi - Eğitimci - Muhasebeci - Destek Personeli - Koordinatör - Geçici personel - Yaşlı Bakım Personeli - Temizlik Personeli

Alım Yapılacak İller ve Son Başvuru Tarihleri

Osmaniye Toprakkale SYDV: 5 Ocak 2023 Bitlis Hizan SYDV: 2 Ocak 2023 Burdur SYDV: 2 Ocak 2023 Burdur Bucak SYDV: 6 Ocak 2023 Bursa Mustafakemalpaşa SYDV: 31 Aralık 2022 Burdur Kemer SYDV: 6 Ocak 2023 Konya Cihanbeyli SYDV: 6 Ocak 2023 Kayseri Kocasinan SYDV: 3 Ocak 2023 Tunceli SYDV: 9 Ocak 2023 Aydın Efeler SYDV: 6 Ocak 2023 Kırklareli Büyükkarıştıran SYDV: 6 Ocak 2023 Zonguldak Gökçebey SYDV: 6 Ocak 2023 Kütahya Pazarlar SYDV: 4 Ocak 2023 Trabzon Dernekpazarı SYDV: 6 Ocak 2023 Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 6 Ocak 2023 Tunceli Nazımiye SYDV: 6 Ocak 2023 Afyonkarahisar Kızılören SYDV: 3 Ocak 2023 Artvin Şavşat SYDV: 9-10 Ocak 2023 Ardahan Çıldır SYDV: 6 Ocak 2023 Samsun İlkadım SYDV: 6 Ocak 2023 Bursa Keles SYDV: 6 Ocak 2023 Malatya Pütürge SYDV: 3 Ocak 2023 Edirne Uzunköprü SYDV: 6 Ocak 2023 İstanbul Beykoz SYDV: 3 Ocak 2023 Karaman Kazımkarabekir SYDV: 6 Ocak 2023 Iğdır Merkez SYDV: 3 Ocak 2023 Adana Ceyhan SYDV: 4 Ocak 2023 Denizli Serinhisar SYDV: 7 Ocak 2023 Sinop SYDV: 9 Ocak 2023 Şırnak Beytüşşebap SYDV: 3 Ocak 2023 Bursa Orhangazi SYDV: 5 Ocak 2023 Çorum Kargı SYDV: 6 Ocak 2023 Kastamonu İnebolu SYDV: 5 Ocak 2023 Erzurum Oltu SYDV: 3 Ocak 2023 Şırnak İdil SYDV: 5 Ocak 2023 Gaziantep Şehitkamil SYDV: 3 Ocak 2023 Kırşehir Akpınar SYDV: 4 Ocak 2023 Balıkesir Bigadiç SYDV: 2 Ocak 2023 Amasya Merzifon SYDV: 10 Ocak 2023 Zonguldak Kdz. Ereğli SYDV: 31 Aralık 2022 Şırnak Silopi SYDV: 3 Ocak 2023 İstanbul Bakırköy SYDV: 2 Ocak 2023 Sakarya Sapanca SYDV: 3 Ocak 2023 Afyonkarahisar SYDV: 2 Ocak 2023 İstanbul Şişli SYDV: 2 Ocak 2023 Balıkesir Sındırgı SYDV: 2 Ocak 2023 Çorum Bayat SYDV: 6 Ocak 2023 Balıkesir Edremit SYDV: 4 Ocak 2023 31 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 2 Ocak 2023 Çankırı Eldivan SYDV: 2 Ocak 2023 İstanbul Şişli SYDV: 9 Ocak 2023 Karabük Eflani SYDV: 3 Ocak 2023 Adıyaman Samsat SYDV: 3 Ocak 2023 Çankırı Orta SYDV: 2 Ocak 2023 Adana Saimbeyli SYDV: 6 Ocak 2023 Kayseri Tomarza SYDV: 2 Ocak 2023 Adana Kozan SYDV: 4 Ocak 2023 Balıkesir Susurluk SYDV: 3 Ocak 2023 Çankırı Atkaracalar SYDV: 4 Ocak 2023 Bursa İznik SYDV: 2 Ocak 2023 Balıkesir Balya SYDV: 3 Ocak 2023 Erzincan Otlukbeli SYDV: 2 Ocak 2023 Uşak Karahallı SYDV: 5 Ocak 2023 Edirne SYDV: 3 Ocak 2023 Ordu Gölköy SYDV: 3 Ocak 2023 Amasya SYDV: 4 Ocak 2023 Çorum Osmancık SYDV: 9 Ocak 2023 Düzce SYDV: 3 Ocak 2023 Eskişehir Odunpazarı SYDV: 3 Ocak 2023 Ardahan Damal SYDV: 2 Ocak 2023 Isparta Aksu SYDV: 4 Ocak 2023 Adana Pozantı SYDV: 6 Ocak 2023 Artvin Ardanuç SYDV: 4 Ocak 2023 Erzurum Aşkale SYDV: 4 Ocak 2023 Konya Ereğli SYDV: 2 Ocak 2023 Antalya Kepez SYDV: 2 Ocak 2023 İzmir Kiraz SYDV: 6 Ocak 2023 Bursa Gemlik SYDV: 6 Ocak 2023 Erzurum Pasinler SYDV: 2 Ocak 2023 Giresun Bulancak SYDV: 2 Ocak 2023 Konya Selçuklu SYDV: 2 Ocak 2023 Samsun Çarşamba SYDV: 2 Ocak 2023 Bartın Amasra SYDV: 2 Ocak 2023 Kütahya Şaphane SYDV: 3 Ocak 2023 Çorum Laçin SYDV: 11 Ocak 2023 Muğla Yatağan SYDV: 5 Ocak 2023 Aydın Karacasu SYDV: 3 Ocak 2023 Gaziantep Nizip SYDV: 3 Ocak 2023 Hakkari Derecik SYDV: 3 Ocak 2023

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