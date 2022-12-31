Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onlarca farklı ilanla KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzlerce personel alımı başvuruları başlamış durumda. Bu anlamda alınacak kadroları ve şartları haberimizd verdik.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV, personel alım listesini Ocak 2023 ile birlikte yeniledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 89 değişik ilanla sürekli ve geçici personel alımı ilanları geldi. Farklı kadrolarda yapılacak alımlarda bayan ve erkek adaylara kontenjan ayrılmıştır. Toplamda 89 değişik ilanla birden fazla personel alımı yapılacak. SYDV personel alımlarında geçici ve sürekli kadrolar var. Daimi kadroların bağlamında geçici kadroların ise KPSS koşulu aranmaktadır. Ortalama 60 KPSS ile müracaat yapılacak. Her müracaat koşulları farklılık gösterebiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hangi Kadrolarda Alım Yapıyor
- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
- Büro Görevlisi
- Eğitimci
- Muhasebeci
- Destek Personeli
- Koordinatör
- Geçici personel
- Yaşlı Bakım Personeli
- Temizlik Personeli
Alım Yapılacak İller ve Son Başvuru Tarihleri
Osmaniye Toprakkale SYDV: 5 Ocak 2023
Bitlis Hizan SYDV: 2 Ocak 2023
Burdur SYDV: 2 Ocak 2023
Burdur Bucak SYDV: 6 Ocak 2023
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV: 31 Aralık 2022
Burdur Kemer SYDV: 6 Ocak 2023
Konya Cihanbeyli SYDV: 6 Ocak 2023
Kayseri Kocasinan SYDV: 3 Ocak 2023
Tunceli SYDV: 9 Ocak 2023
Aydın Efeler SYDV: 6 Ocak 2023
Kırklareli Büyükkarıştıran SYDV: 6 Ocak 2023
Zonguldak Gökçebey SYDV: 6 Ocak 2023
Kütahya Pazarlar SYDV: 4 Ocak 2023
Trabzon Dernekpazarı SYDV: 6 Ocak 2023
Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 6 Ocak 2023
Tunceli Nazımiye SYDV: 6 Ocak 2023
Afyonkarahisar Kızılören SYDV: 3 Ocak 2023
Artvin Şavşat SYDV: 9-10 Ocak 2023
Ardahan Çıldır SYDV: 6 Ocak 2023
Samsun İlkadım SYDV: 6 Ocak 2023
Bursa Keles SYDV: 6 Ocak 2023
Malatya Pütürge SYDV: 3 Ocak 2023
Edirne Uzunköprü SYDV: 6 Ocak 2023
İstanbul Beykoz SYDV: 3 Ocak 2023
Karaman Kazımkarabekir SYDV: 6 Ocak 2023
Iğdır Merkez SYDV: 3 Ocak 2023
Adana Ceyhan SYDV: 4 Ocak 2023
Denizli Serinhisar SYDV: 7 Ocak 2023
Sinop SYDV: 9 Ocak 2023
Şırnak Beytüşşebap SYDV: 3 Ocak 2023
Bursa Orhangazi SYDV: 5 Ocak 2023
Çorum Kargı SYDV: 6 Ocak 2023
Kastamonu İnebolu SYDV: 5 Ocak 2023
Erzurum Oltu SYDV: 3 Ocak 2023
Şırnak İdil SYDV: 5 Ocak 2023
Gaziantep Şehitkamil SYDV: 3 Ocak 2023
Kırşehir Akpınar SYDV: 4 Ocak 2023
Balıkesir Bigadiç SYDV: 2 Ocak 2023
Amasya Merzifon SYDV: 10 Ocak 2023
Zonguldak Kdz. Ereğli SYDV: 31 Aralık 2022
Şırnak Silopi SYDV: 3 Ocak 2023
İstanbul Bakırköy SYDV: 2 Ocak 2023
Sakarya Sapanca SYDV: 3 Ocak 2023
Afyonkarahisar SYDV: 2 Ocak 2023
İstanbul Şişli SYDV: 2 Ocak 2023
Balıkesir Sındırgı SYDV: 2 Ocak 2023
Çorum Bayat SYDV: 6 Ocak 2023
Balıkesir Edremit SYDV: 4 Ocak 2023
Kırklareli Lüleburgaz SYDV: 2 Ocak 2023
Çankırı Eldivan SYDV: 2 Ocak 2023
İstanbul Şişli SYDV: 9 Ocak 2023
Karabük Eflani SYDV: 3 Ocak 2023
Adıyaman Samsat SYDV: 3 Ocak 2023
Çankırı Orta SYDV: 2 Ocak 2023
Adana Saimbeyli SYDV: 6 Ocak 2023
Kayseri Tomarza SYDV: 2 Ocak 2023
Adana Kozan SYDV: 4 Ocak 2023
Balıkesir Susurluk SYDV: 3 Ocak 2023
Çankırı Atkaracalar SYDV: 4 Ocak 2023
Bursa İznik SYDV: 2 Ocak 2023
Balıkesir Balya SYDV: 3 Ocak 2023
Erzincan Otlukbeli SYDV: 2 Ocak 2023
Uşak Karahallı SYDV: 5 Ocak 2023
Edirne SYDV: 3 Ocak 2023
Ordu Gölköy SYDV: 3 Ocak 2023
Amasya SYDV: 4 Ocak 2023
Çorum Osmancık SYDV: 9 Ocak 2023
Düzce SYDV: 3 Ocak 2023
Eskişehir Odunpazarı SYDV: 3 Ocak 2023
Ardahan Damal SYDV: 2 Ocak 2023
Isparta Aksu SYDV: 4 Ocak 2023
Adana Pozantı SYDV: 6 Ocak 2023
Artvin Ardanuç SYDV: 4 Ocak 2023
Erzurum Aşkale SYDV: 4 Ocak 2023
Konya Ereğli SYDV: 2 Ocak 2023
Antalya Kepez SYDV: 2 Ocak 2023
İzmir Kiraz SYDV: 6 Ocak 2023
Bursa Gemlik SYDV: 6 Ocak 2023
Erzurum Pasinler SYDV: 2 Ocak 2023
Giresun Bulancak SYDV: 2 Ocak 2023
Konya Selçuklu SYDV: 2 Ocak 2023
Samsun Çarşamba SYDV: 2 Ocak 2023
Bartın Amasra SYDV: 2 Ocak 2023
Kütahya Şaphane SYDV: 3 Ocak 2023
Çorum Laçin SYDV: 11 Ocak 2023
Muğla Yatağan SYDV: 5 Ocak 2023
Aydın Karacasu SYDV: 3 Ocak 2023
Gaziantep Nizip SYDV: 3 Ocak 2023
Hakkari Derecik SYDV: 3 Ocak 2023
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