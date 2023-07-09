Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri, durmaksızın sürüyor. Son yapılan açıklama ile T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılan ödemelerin detayları belirtildi. Yeni atanan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, banka hesaplarına tam 4865 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Sosyal Yardımlarda Artış: 4865 TL!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram öncesi dar gelirli vatandaşlara neşe getiren bir müjdeyi duyurdu. T.C. kimlik numarasının son hanelerine bağlı ödemeler, PTT üzerinden hesaplara aktarıldı. Sosyal yardım ödemeleri daha da artırıldı ve her bir bireye 4865 TL ödeme gerçekleştirildi. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilere PTT aracılığıyla bu ödeme aktarıldı. Bayram süresince yapılacak olan bu ödemeler, hesaplarınıza doğrudan yatırılıyor. Kontrol etmek için hemen banka hesaplarınıza bakabilirsiniz. Ödemeler bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de sürdürülecek.

Sosyal Destek Ödemeleri Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım ve destek ödemelerine bayram süresince de devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla başlatılan ödemeler, bugün itibariyle hesaplara aktarılmaya başlandı. Bu yardım ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilere 4865 TL olarak yapıldı. Ödemelerinizi hemen kontrol edin ve ATM'lerden paranızı çekebilirsiniz.

Sosyal Yardım Başvuruları Devam Ediyor

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım başvurularını almaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenlerin hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı sağlayanlar, Aile Bakanlığı tarafından sunulan düzenli destek ödemesinden faydalanabilirler. Başvuruların hala devam ettiği bu program, her ay düzenli olarak yardım ödemelerini gerçekleştiriyor. Eğer hala başvuru yapmadıysanız, e-Devlet üzerinden giriş yaparak Aile Bakanlığı başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu destekle bayramda da yüzleri gülecek. Tüm bu olanaklardan yararlanabilmek için başvurularınızı tamamlayın ve düzenli yardım ödemelerinden faydalanmaya başlayın. Aile Bakanlığı, sosyal refahı artırmak ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.