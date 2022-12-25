Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıkladı: Sosyal Yardım Paraları Yatıyor! Yardım Parası Alacaklara Müjdeli Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayında çocukları için ödeme yapması gereken ailelere toplam 366 milyon lira (630 bin lira) sosyal ve maddi destek dağıttığını söyledi. Bakan Derya Yanık, aile güvenliğini korumaya ve çocuklarının ve ailelerinin geleceğine hazırlanmaya değer verdiklerini söyledi. Bakan Yanık, çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda sosyal ve ekonomik destek modelleri uyguladığına dikkat çekti.

Bakan Yanık, amacının ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını SED aracılığıyla karşılamak olduğunu belirterek, "Aralık ayında çocuklarına ihtiyaç duyan ailelerimize (SED) toplam 366 milyon TL ve 630 bin sosyal destek ödemesi yaptık. 2022'de aileye yaptığımız SED ödemeleri 3 milyar 599 milyon TL açıklamasını kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2003 senesinden bu yana yoksul ailelerin evlatları için toplam 12 milyar 815 milyon 926 bin lira yardım aldığını söyledi. Bakan Derya Yanık, SED hizmetlerinden yaklaşık 157 bin çocuğun yararlandığını söyledi.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle ihmal edilen korunmaya muhtaç çocuklar, bakım kararı olmaksızın ailelerinin veya sevdiklerinin bakımına verilebilir ve sosyal ve ekonomik destek hizmetleri sunulabilir. İşe, mesleki eğitime veya öğrenime giden veya iş bulamayıp destek alamadıkları takdirde yardıma ihtiyacı olan gençler asgari yaşa geldikleri için sosyal kurumlardan ihraç edilebilirler veya bakıma alınabilirler. Bu gibi insanlar sosyal yardıma başvurabilirler.