Aile Dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya Aşk Dolu Sahneler Çekecek

Ay Yapım imzalı olan ve Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Aile isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü için ön izleme sahnesi yayınlandı ve seyirci grubu nefeslerini tuttu. Sosyal medyada gündem olan ön izleme sahnesinde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Yaramızda Kalsın şarkısını söylemesi dikkat çekti. Projenin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümü öncesinde yayınlanan ön izleme sahneleri izleyici grubunu meraklandırdı. Dizide Devin isimli karakteri canlandıran Serenay Sarıkaya şarkı yorumu ve güzel sesiyle övgü dolu yorumlar aldı. İzleyici grubu bugüne kadar ekranlara getirilen 5 bölümden memnuniyet duyuyor.

Dizide Hakan Bonomo tarafından oldukça zeki bir şekilde hazırlanmış hikaye ve anlatım tarzı izleyicileri sürüklüyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana çok iyi reyting oranları alarak sezonun en başarılı yapımlarından birisi olan Aile dizisinde başrol oyuncuları ise dikkat çeken en önemli nokta olarak yorumlanıyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin etkileyici bir uyuma sahip olması dizinin bu kadar öne çıkmasında büyük bir rol üstleniyor.

Yeni bölümden yayınlanan tanıtım sahnelerinde Devin karakterinin etkileyici sesi Aslan’ı büyüledi ve bu sahne ve özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Aile dizisinin yeni bölümünde Devin ile Aslan’ın arasında yaşanacak olan aşk dolu sahneler merak ediliyor.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte pek çok ünlü ismin performans sergilediği Aile dizisinin oyuncu kadrosu çok etkili isimlerden oluşuyor. Canan Ergüder, Nejat İşler, Umutcan Ütebay, Ushan Çakır, Mert Denizmen, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer, Emel Göksu ve Ecem Simge Yurdatapan gibi birbirinden başarılı isimler projede yer alıyor. Show TV ekranlarında yeni bölümünü yayınlanacak olan Aile isimli televizyon dizisi projesinde Ahmet Katıksız ise yönetmen koltuğunda oturuyor.