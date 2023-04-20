Aile Dizisi Bu Hafta Bomba Gibi Yeni Bölümü ile Ekranlara Geldi

Show TV’de yayınlanan Ay yapım imzasıyla Aile dizisi yeni bölümüyle bu hafta da izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un birlikte oynadığı dizinin 6. Bölümünde Serenay Sarıkaya şarkı performansı sergileyerek ‘’ Yaramızda Kalsın’’ şarkısını seslendirdi. Muhteşem ses performansıyla bu hafta aile dizisi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümlüyle Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya şarkıyı seslendirmesi ve yorumlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Aile dizisinin fanları ilk beş bölümden çok memnun olduklarını sosyal medyadan duyurdular.

Sosyal Medya Bu Sahneyi Konuşuyor!

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı ve kurguladığı Aile dizisi hem konusu hem de sürükleyiciliğiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. 5. Bölümünün TV ekranlarında yayınlanmasının ardından reyting rekorları kıran dizi sezonun en başarılı dizileri arasında yerini aldı. Başrol oyuncularının karakterlere verdiği hayat ve uyumu sayesinde aile dizisi sezona şaşalı bir giriş yaptı.

Başarılı Oyuncular Bir Arada

Sosyal medyada çok konuşulan sahnelerden birisi de dizinin 5. Bölümünde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya’nın ‘’yaramızda kalsın’’ parçasını seslendirmesi oldu. İkili arasında geçen tutkulu aşk sahneleri diziyi ekrana kitlerken gelecek bölümler merakla bekleniyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı Aile dizisinin kadrosu birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncularla dolu. Dizi de yer alan başarılı oyuncular arasında Canan Ergüder, Yüsra Geyik, Nejat İşler, Umutcan Ütebay, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Nur Sürer, Emel Göksu ve Ushan Çakır etkileyici oyunculuklarıyla göz dolduruyor. Aile dizisi her hafta Salı akşamları Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.