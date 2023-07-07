Aile Destek Programı, Türkiye'de maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik sağlanan bir destek programıdır. Bu program kapsamında ailelere yapılan ödemelerin zam durumu ve Temmuz ayında ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye Aile Destek Programı, bu sene de devam edecektir. Ancak, henüz zam duyurusu yapılmamıştır.

Aile Destek Programı ödemeleri, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmektedir. Tabloya göre, belirli gelir aralıklarında olan ailelere en fazla 12 ay süreyle ödeme yapılır. Ayrıca, çocuk sayısına göre de ek destek ödemeleri yapılmaktadır.

Ödemelerin zam durumu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, Aile Destek Programı'nın süreceği ve ödemelerin devam edeceği bilinmektedir. Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, ödemelerin genellikle ayın 15'ine kadar yatırılması beklenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan da henüz bir açıklama gelmemiştir.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet kullanmayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna başvurarak başvurularını tamamlayabilirler. Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin zam durumu henüz açıklanmamıştır. Ancak, programın devam edeceği ve ödemelerin süreceği bilinmektedir. Temmuz ayı ödemeleri için resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak genellikle ayın 15'ine kadar ödemelerin yapılması beklenmektedir. Aile Destek Programı'na başvurular ise e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kurumlarına yapılabilmektedir. Vatandaşlar, programla ilgili gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmelidir.