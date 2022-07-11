Aile Destek Programı Kapsamında 750 Lira Harçlık ödemeleri sürüyor

Açık Kapı ve E-Devlet sistemleri, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere 750 TL bayram harçlığı ödeneği taleplerinin iletilmesi için kullanıyor. İşte Kurban Bayramı harçlığı başvurusu…



Zor Durumda Olan Ailelere Destek Sağlanıyor



Aile Destek Programı sayesinde bayram harçlığı bir kez daha ön plana çıkmış, dar gelirli ailelerin ve maddi sıkıntı yaşayanların bu fırsattan yararlanmasına olanak sağlanmıştır. Açık Kapı ve E-Devlet aracılığıyla geçmiş bayramlar boyunca ve özellikle salgın döneminde yürürlükte olan bu mekanizma, maddi durumu zor olan ailelere yardım sağlıyor. Halihazırda herhangi bir sosyal destek alsanız bile bayram harçlığı için başvurabilirsiniz. Bu hafta içerisinde Mayıs 2023'te sona erecek olan Kurban Bayramı'na destek verilecek.



750 TL Bayram Harçlığına Nasıl Başvurulur?



Aile Destek Programına başvurmanın iki seçeneği vardır. Bunu öncelikle e-Devlet sistemini kullanarak online olarak tamamlayabilirsiniz. Şahsen başvuru yapmak için e-Devlet girişiniz yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gidebilirsiniz.



Bayram Harçlığı Başvuru Koşulları



Bayram harçlığına başvurmak için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:



- Türkiye’de ikamet etmek

- T.C. vatandaşı olmak

- 18 yaşından büyük olmak

- Mavi kart sahibi olmamak



Memur, noter, kamu görevlisi, muhtar, yurt dışında çalışan veya yurt dışına borcu olan veya özel fon kapsamına giren biriyseniz bayram harçlığı alamazsınız. Ayrıca yurtta kalan öğrenci, suçtan hüküm giyen tutuklu askerlik yapan veya yetimhane gibi bir bakım tesisinde ikamet eden biriyseniz başvuruda bulunamazsınız.



Ödemeler Hızlı Bir Şekilde Yapılıyor



Özel sandıklar kapsamına giren kişiler akrabalarının yanında olmamalıdır. Aksi takdirde yardım alamazsınız. Ayrıca, bakımevinde veya yetimhanede kalan aile fertleri varsa destek verilmez. Kurban Bayramı'ndan hemen önce yapılacak olan Aile Destek Programı yardım başvurusu onaylanır onaylanmaz ödemeler yapılacaktır. Şartları yerine getirmeniz durumunda bayram harçlığı başvurunuz değerlendirilecek ve ödemeniz bayramdan önce yapılacaktır.



Başvurular Nasıl Yapılır?



Aile Destek Programına başvurmanın iki seçeneği vardır. Bunu öncelikle e-Devlet sistemini kullanarak online olarak tamamlayabilirsiniz. Şahsen başvuru yapmak için e-Devlet girişiniz yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gidiniz. Memur, noter, kamu görevlisi, muhtar, yurt dışında çalışan veya yurt dışına borcu olan veya özel fon kapsamına giren biriyseniz bayram harçlığı alamazsınız. Ayrıca yurtta kalan öğrenci, suçtan hüküm giyen tutuklu veya tutuklu, askerlik yapan veya yetimhane gibi bir bakım tesisinde ikamet eden biriyseniz başvuruda bulunamazsınız. İlk ödemeler, Aile Destek Programı kapsamında yapılan bayram harçlığı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Kurban Bayramı'ndan hemen önce yapılır. Bu yardım, Mayıs 2023'e kadar sürecek olan girişim kapsamında yaklaşık 4 milyon aileye sağlanacak. İhtiyaç sahibi ailelere kişi başına düşen gelire göre belirlenen tutarda 450 TL ile 750 TL arasında değişen yardım sağlanacak.



Bayram Harçlığı Başvuru Sonuçları



İlk ödemeler, Aile Destek Programı kapsamında yapılan bayram harçlığı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Kurban Bayramı'ndan hemen önce yapılır. Bu yardım, Mayıs 2023'e kadar sürecek olan girişim kapsamında yaklaşık 4 milyon aileye sağlanacak. İhtiyaç sahibi ailelere kişi başına düşen gelire göre belirlenen tutarda 450 TL ile 750 TL arasında değişen yardım sağlanacak.



Yardım Tutarı 450-750 TL Olarak Belirlendi



4 milyona yakın aileye yardım edilmesi öngörülen yardım kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere 450 ile 750 TL arasında değişen ödemeler yapılacak. Tutar, kişi başına düşen gelire göre belirlenecektir.