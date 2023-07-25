Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklanan haberlerle, dar gelirli vatandaşlara hayat koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni programlar ve desteklerin hazırlığında olduğu duyuruldu. Bu kapsamda Aile Destek Programı, geçtiğimiz yılbaşında başlatılan ve şimdi de 1 yıl daha uzatılan bir destek programıdır. Program, dar gelirli ailelere maddi yardım sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Aile Destek Programı'ndan ödemelerden yararlanmak için hak sahibi olanlar ve yeni hak sahibi olmak için başvuru yapmak isteyenler, programın detayları ve kampanyaları hakkında bilgi arayışındadırlar. Program kapsamında, başvuru yapan kişilerin ödemeleri haneye giren gelir ve çocuk sayısına göre belirlenmektedir ve 850 TL ile 1250 TL arasında değişebilir.

Aile Destek Paketi başvuruları devam ederken, pek çok kişi bu ödemenin yanı sıra diğer sosyal yardımların da neler olduğunu araştırmaktadır.

Programın uzatılması sayesinde eski hak sahipleri tekrar başvuru yapmadan ödemeleri almaya devam edebilirler. Ağustos ayında da aynı meblağ üzerinden ödemeler gerçekleştirilecektir. Yeni başvurular ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açık olacak ve yardım almaya hak kazanan vatandaşlar sosyal yardımlar sekmesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Aile Destek Programı kapsamında, 1250 TL destek ödemesine ek olarak iki ayrı destek daha verilmektedir. Bunlardan biri elektrik desteğidir ve otomatik olarak programdan faydalananlara sağlanır. Elektrik faturası yardımı için PTT'ye gitmek yeterli olup, 130 TL ile 260 TL arasında elektrik desteği alınabilir. Diğer destek ise çocuk yardımıdır ve evdeki çocuk sayısına ve yaşadığınız şehre göre değişmektedir. 350 TL ile 650 TL arasında çocuk yardımı ödemesi alabilirsiniz. Toplamda bu ödemelerle 1900 TL'ye kadar destek almak mümkündür. Başvurunuzu Aile Bakanlığı'na iletmeniz halinde PTT'den hesabınıza tanımlanacak ödemelerle yaşam kalitenizi biraz daha arttırabilirsiniz.