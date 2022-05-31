Aile Destek Paketleri Geliyor! Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak!

Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli nüfusumuzun satın alma gücünün düştüğünü biliyoruz. Temmuz ayında enflasyon farkının genişletilmesi gibi düzenlemelerin devreye girmesiyle dar gelirli hanelerin satın alma gücünü daha da artıracağız. Haziran ayında başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni başvuruları personelimizin göz ardı etmesine izin vermeyeceğiz. " açıklamalarını yaptı.

Aile Destek Paketi, dar gelirli ve maddi sıkıntı içinde olan vatandaşlarımızın ekonomisine katkısı olması amaçlanarak tasarlanmış bir yardım programıdır.

Başvurular Nasıl Gerçekleşiyor?

Asgari ücret alan vatandaşlar da Aile Destek Programı'na başvurabilirler. Başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar e-devlet portalı üzerinden işlem yapabilirler. Başvuru için gerekli belgelerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu desteğe başvuran vatandaşların bu destek için nasıl sorgulama yapacakları konusunda net bir bilgi bulunmazken, gelecekte sorgulamaların e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek programıyla ilgili araştırmalar başladı. E-devlet üzerinden nasıl kolayca başvuru yapılır diye düşünürken, gerekli belgelerin neler olduğunu da merak ediyor. Paket için başvuran kişilerin daha sonra nasıl sorgulama yapacakları belli değil. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapmanız yeterlidir.

Aile Destek Paketi Ne İşe Yarar?

Aile Destek Paketi, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Devlet zor durumdaki vatandaşlarına ulaşıyor. Devlet, mücadele eden vatandaşlar için farklı yardım programları sunmaktadır. Bu programlardan biri de Aile Destek Paketi Programıdır.

Yoksulların gelirine dayalı yardım yüzdesi, aile destek paketi olarak bilinir. Aile Destek Programına başvuran ailenin maddi durumuna göre belirlenen miktarda sosyal yardım ve maddi yardım yapılacaktır. Aile Destek Paketi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2006 yılından bu yana zor durumdaki vatandaşlara sağlanan yardımlardır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Aile Destek Programı'na kimler başvurabilir sorusunun cevabı için dar gelirli ve maddi açıdan dezavantajlı durumdaki ihtiyaç sahibi aileler Aile Destek Programı'na başvurabilirler. Sosyal güvencesi olmayan kişiler başvurabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, asgari ücretle çalışanlar ve maddi sıkıntısı olan vatandaşlar aile destek paketine başvurabilecek.

Aile Destek Programına başvurmak isteyen vatandaşlar, e-devlet sistemine giriş yaparak başvuruda bulunabilirler. Başvurunun nasıl yapılacağı ve istenen belgelerin neler olduğu konusunda net bir bilgi yok. Başvurunun e-devlet sistemi üzerinden yapılması halinde https://www.turkiye.gov.tr/ linkine tıklayarak Aile Destek Paketi Programına başvurabilirsiniz. Aile Destek Paketi programı ile ilgili internet üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

Başvuru Formu Nedir?

Aile Destek Programına başvuran vatandaşların doldurması gereken formdur. Başvuran vatandaşların muhtemelen e-Devlet sisteminden Destek Paketi Başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Gerekli açıklamaya göre e-devlet sistemi üzerinden yapılıyorsa https://www.turkiye.gov.tr/ linkini takip ediniz.

TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna "Aile Destek Paket Programı" yazmanız gerekmektedir. Böylece destek paketi yardımına kolayca erişebilirsiniz. Çünkü formdaki tüm bilgilerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Böylelikle kişiler ayrıcalıklardan faydalanma olanaklarına kavuşurlar.

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Aile Destek Paketi programına başvuru şartları konusunda net bir bilgi yok. Uygulanacak vatandaşlık, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışma gibi şartların aranacağı düşünülüyor. Haziran ayında konuyla ilgili net bir açıklama yapılması bekleniyor. Kişiler başvuru koşullarını öğrenmek isterse, detayları online olarak kontrol edebilir.