Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen Aile Destek Programı kapsamında, gelir durumu düşük olan ailelere maddi destek sağlanmaya devam ediyor. Bu program ile ailelerin ekonomik durumlarına göre belirlenen tutarlarda karşılıksız ödemeler yapılmaktadır. Temmuz ayında sona erecek olan bu ödemeler, daha sonra yapılan açıklamayla uzatılmıştır. Aileler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirerek ödeme detaylarını öğrenebilmektedir.

Aile Destek Ödemesi Tarihleri ve Miktarları

Aile Destek Programı kapsamında alınacak olan ödeme miktarı, ailenin toplam gelir durumuna göre belirlenmektedir. Bu ödemeler için hanelerdeki aylık gelir aralığı dikkate alınır ve buna göre belirli tutarlarda destek sağlanır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 3,7 milyon haneye yönelik olarak 850 TL ile 1250 TL arasında destek sağlanmaktadır. Bu ödemeler, 11 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılmaktadır.

Aile Destek Ödemesi Başvuru ve Sorgulama İşlemleri

Aile destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Eğer aile daha önce bu programa dahil değilse veya güncellemek istiyorsa, bu başvuruları da e-Devlet üzerinden yapabilirler. Aynı şekilde ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını sorgulamak isteyenler de e-Devlet sistemi üzerinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" bölümüne girerek "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilirler.

Aile Destek Ödemesi ve Çocuk Destek Bileşeni

Aile Destek Programı'nda kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenen ek destek tutarlarını içermektedir. Bu kapsamda hanedeki çocuk sayısına bağlı olarak belirlenen tutarlarda ek ödemeler yapılmaktadır. Bu programda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL ek ödeme sağlanmaktadır. Aile Destek Programı sayesinde dar gelirli ailelere önemli bir maddi destek sağlanmaktadır. Aileler, ödemelerin hesaplarına yatırılacağı tarihleri e-Devlet üzerinden öğrenebilir ve başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Devletin sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak ve sosyal refahı artırmak amacıyla düzenlenmektedir.