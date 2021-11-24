Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu, Pandemi Destekleri Tekrar Ödeniyor, 1100 TL İçin Başvuru Yapılıyor

Nakit Desteği İsteyenlere ‘Pandemi Destek Paketi’ Başvuruları Başladı. Türkiye’de 2018 yılında başlayan ekonomik gerilimlerin günümüzde katlanarak devam etmesi, ülke içerisinde yaşayan bireylerin çoğunluğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle pandemi sürecinin başlaması ve Türkiye’nin pandemi durumunu ağır yaşayan ülkeler arasında olması, ülke ekonomisinin sarsılmasında büyük bir etken haline geldi. İş yerlerinin ve esnafların faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte var olan işsizlik sorunu giderek arttı ve ekonomi gündeminin düzeltilemez bir durumu haline geldi. Devlet bu durumun hafifletilmesi ve geçici bir çözüm süreci yönetmek için işsizlik sebebiyle sorun yaşayan vatandaşlarına çeşitli destek paketleri sunuyor. ‘Pandemi Destek Paketi’ adı verilen bu ekonomik destek paketi özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

Pandeminin özellikle 2.çeyreği olarak tanımlanan yaz döneminde başlayan bu destek paketleri, vatandaşlara verilmek üzere 3.çalışmasını yapıyor. Diğer iki pakette olduğu gibi bu destek paketinde de 1100 TL’lik bir yardım bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği bu destek paketinin başvuruları diğer iki destek paketinde olduğu gibi E-devlet üzerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durum her vatandaşın destek paketi talebinde bulunamamasıdır. Destek paketine başvuracak vatandaşların başvuru detaylarını dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir.

Pandemi Destek Paketine Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına sunduğu bu destek paketinden yaralanmak isteyen bireylerin, https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret edip arama çubuğuna pandemi sosyal destek ön başvuru formu yazması gerekmektedir. Daha sonrasında E- devletin sunduğu gerekli belge ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Destek paketi hakkında çalışan yetkililer, destek paketi almanızı uygun bulduysa size E-devlet üzerinden veya sms sistemi üzerinden bilgilendirme yazısı gelecektir. Bu yazıyı alan vatandaşların vadesiz banka hesaplarına 1100 TL ödeme gerçekleşecektir. Destek bütçesini elden nakit para olarak almak isteyen vatandaşların PTT şubelerine giderek, onay formunu göstermesi yeterli olacaktır. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi destek paketinin alım koşullarının iyi araştırılması ve uygunluk koşulunun mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Destek paketi verilirken bireyler aile olarak ele alınır ve bu sebeple ailedeki herkes destek paketine başvuru yapamaz.

Pandemi Destek Paketi Şartları

Öncelikle yeni destek paketini alma talebinde bulunan vatandaşların daha önce destek paketi almamış olması gerekmektedir. Aylık iş geliri olan ve emeklilik maaşları düzenli yatan kişiler destek paketinden yaralanamaz. Devlet memurları ve kamu işçileri de destek paketi düzenlemesine dahil değildir. Ayrıca işsizlik sebebiyle İş-Kur kurumundan hali hazırda destek alan vatandaşların pandemi destek paketi talebinde bulunması söz konusu olmamaktadır.