Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yaşlılık aylığı hizmeti, yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için devreye alındı. Bu yardım, özellikle maddi durumu yetersiz olan yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sağlanıyor. Bu düzenli ödemelerle yaşlılarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek ve onlara ekonomik bir güvence sağlamak hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan duyuru ile, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan yaşlılık aylığı tutarında bir artış olacağı belirtildi. Bu artışla birlikte, yaşlı vatandaşlarımız daha yüksek tutarlarda maddi yardım alabilecekler. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için belirli kriterler gerekmektedir. Sosyal güvencesi bulunmayan ve 65 yaş üstü kişilerin yanı sıra, aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar da bu destekten faydalanabiliyor. Bu yardım için başvurular, ilgili kaymakamlıklar ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlükleri üzerinden yapılabileceği gibi e-Devlet platformu üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Başvurular genellikle bir ay içinde sonuçlanıyor ve onaylanan yardımlar belirlenen günlerde PTT hesaplarına yatırılıyor. Yaşlılık aylığı tutarları, gelecek dönemde belirlenecek asgari ücret doğrultusunda artış gösterebilir. Bakanlık, bu konuda yapılacak düzenlemeleri vatandaşlarla paylaşacak.

Yaşlılık aylığı ödemeleri, Aile Bakanlığı'nın yaşlı vatandaşlarımızın maddi durumunu iyileştirmeye yönelik önemli bir adımıdır. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerinin durumunu sorgulayabilir ve güncel bilgilere erişebilirler. Bu düzenli destek ile yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Aile Bakanlığı, tüm ATM'lerden çekilebilecek olan 1995 TL'lik nakit desteğiyle, yaşlılarımızın ekonomik güvencesini sağlama çabasını sürdürüyor.