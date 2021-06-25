Aile Bakanlığı duyurdu! Annelere 300, 400 ve 600 Lira Maddi Yardım Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yapan tüm annelere 600 liraya varan maddi yardım yapacağını açıkladı. Üstelik bu yardımdan yararlanmak için yeni doğum yapmış olmak gerekmiyor.

Devletimiz, çalışma hayatında aktif olarak bulunan kadınların, doğum yapması durumunda karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapmaktadır. Annelere verilecek olan bu destek ödemelerinin çoğunluğu herhangi bir şart aramadan verilirken bir kısmı da sadece bazı koşulları karşılayan annelere verilmektedir. Bu yardımlardan en çok bilineni ise doğum yardımıdır. 2015 yılından beri verilen bu yardımla ilgili detaylar anneler ve anne adayları tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu kapsamda en çok merak edilen sorular ise “Doğum yardımı nasıl alınır, 2021 doğum parası ne kadar, ev hanımları doğum parası alabilir mi?” gibi sorulardır.

Pek çok alanda milyonlarca vatandaşa maddi destek veren devlet, annelere de çeşitli destek ödemeleri yapmaktadır. 2021 yılında bu desteklerin hem sayıları hem de tutarları arttırılmıştır. Yeni doğum yapan annelere doğum parası adı altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım ödemesi verilmektedir. Söz konusu desteğin verilmesi için kadınların karşılaması gereken tek koşul doğum yapmasıdır. Doğan çocuk sayısına göre verilen yardımın tutarı değişiklik göstermektedir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra 1 çocuğu olan anneye 300 lira, ikinci çocuğu olan anneye 400 lira, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için 600 lira ödeme yapılır.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

DOĞUM PARASI ALMA ŞARTLARI 2021

Devlet tarafından verilen bu yardımı duyan vatandaşlar doğum yardımı kimlere verilir sorusunun da cevabını araştırmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada doğum yardımının yalnızca Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine verileceği açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, kişilerin bu yardımı alabilmesi için 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğum yapmış olması gerekmektedir. Söz konusu tarihten önce doğan çocuklar için ve doğum esnasında hayatını kaybeden çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılmamaktadır. Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere, ödeme miktarı yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre belirleniyor. Yani 1 ve 2.çocuğunuz 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olsa bile 3.çocuğunuz için 600 liralık ödeme alabilirsiniz. Bu ödemeyi daha önce hiç almadıysanız doğum yaptıktan sonraki 5 sene içinde dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu yapmak için takip etmeniz gereken aşamalar şunlardır;

• Canlı doğum gerçekleştikten sonra çocuğun nüfus müdürlüğüne kaydı yapılır.

• Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanır.

• Dilekçe, bizzat başvuru yapan kişi tarafından iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine gönderilir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin çalıştığı kuruma başvuru yapması gerekmektedir.

• Yurtdışında yaşayan vatandaşların başvuruları da Büyükelçilik ve Konsolosluklara yapılır.

• Normalde yurtdışında yaşayıp bir süreliğine Türkiye'de bulunan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine de başvurabilir.

Söz konusu yardım yalnızca canlı doğum yapan annelere verildiği için başvuruların da çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne kaydolmasının ardından yapılmalıdır. Aksi halde maddi destek almanız mümkün değildir.

Kişinin başvurusunun kabul edilmesi durumunda, hak sahipleri maddi yardımını PTT şubelerinden teslim alabilir. Doğum parası düzenli bir yardım değildir, tek seferliktir. Doğan her çocuk için yalnızca 1 kere ödeme yapılır. Yani 15.05.2015 tarihinden itibaren 3 çocuk doğuran bir anne toplamda 1300 lira doğum yardımı alabilir.

SÜT PARASI DA VERİLİYOR

Devletin annelere verdiği desteklerden biri de emzirme parası olarak da bilinen süt parasıdır. Söz konusu yardımdan yalnızca yeni doğum yapan anneler faydalanabilmektedir. Tıpkı doğum yardımı gibi bu yardım da bir defaya mahsus verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2021 yılında annelere verilen süt parası 202 liradır. Bu yardım için başvurulması gereken kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

