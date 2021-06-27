Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik Çifti 2. Yıldönümlerini Kutladı

Bir süredir Amerika'da tatil yapmakta olan Ahmet Kural ile Avukat Çağla Gizem Çelik çiftinin beraberliklerinin 2. yıl dönümlerini kutladığı bilgisine ulaşıldı. Başarılı oyuncu Ahmet Kural sevgilisi Çelik ile beraber kamera karşısına geçti ve beraber çekilmiş olduğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. “2 yıl omuz omuza kalp kalbe” şeklinde bir açıklama yazısı da yazan ünlü oyuncu Ahmet Kural, yapmış olduğu paylaşım ile takipçilerinden binlerce sayıda beğeni ve yorum aldı.

Uzun bir süredir beraber olan ve nikah masasına oturması beklenen oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik Çifte aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerini sosyal medyaya taşımayı da sürdüren ikili tatil yapmak için Amerika'nın Florida eyaletine tercih etmişti. Kural'ın rol aldığı dizinin sezon finali yapması sonrasında tatil yapmaya giden ikili beraber çekilmiş olduğu fotoğrafları da yayınlamayı ihmal etmedi.

Mutlu birlikteliklerinin sürdüren oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi ilişkilerinin 2. yıl dönümünü baş başa geçirdi ve bu özel günü bir yemek yiyerek kutladı. Ünlü oyuncu, sevgilisi ile beraber objektif karşısına geçip o anı ölümsüzleştirdi. 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında paylaşım yapan ünlü oyuncu Ahmet Kural sevgilisi ile beraber paylaşmış olduğu fotoğrafı bir açıklama yazısı ile paylaştı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın 31 yaşındaki sevgilisi Çağla Gizem Çelik de oyuncu ile beraber çekilmiş olduğu farklı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladığı ve paylaşmış olduğu fotoğrafın altına “2” yazdı. Çiftin yayınlamış olduğu gönderiler takipçilerden kısa süre içerisinde ilgi ile karşılanırken çift de uzun süredir birlikte olması ile takdir topladı.

Oyuncu Ahmet Kural geçtiğimiz haftalarda dizi çekimleri için Kıbrıs'ta bulunmuş ve sevgilisi ile beraber güneş ile sıcak havanın tadını çıkarmıştı. Ünlü oyuncu “Cemre düşmüş” şeklinde bir not yazarak sevgilisi ile fotoğrafını paylaşırken takipçileri de yapılan paylaşımlara yoğun ilgi göstermişti.