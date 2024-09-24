Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor’un Gaziantep maçında yaşananları sert bir dille eleştirdi. Beyaz TV'deki programında konuşan Çakar, "Bu akşam bir cinayet gördüm. Trabzonspor, anlamadığım bir şekilde katledilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çakar, maçta VAR tarafından iptal edilen nizami bir golü örnek göstererek, "70 metre gerideki bir ikili mücadelede bu gol nasıl iptal edilir?" diye sordu. Tecrübeli yorumcu, Trabzonspor’un yaşadığı bu olayın adeta bir gasp olduğunu vurguladı. "Bu akşam Trabzonspor VAR hakemi tarafından katledilmiştir. Puanı çalınmıştır" diyen Çakar, nedenini bilmediğini ancak böyle bir golün iptal edilmemesi gerektiğini savundu.

Çakar, Trabzonspor’un mağduriyetinin farkında olduğunu belirterek, “İbrahim Hacıosmanoğlu kardeşim, şimdi net söylüyorum. Trabzon'u yediler” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.