Yepyeni bir araba satın almak son zamanlarda giderek zorlaşıyor. Bunun farkında olan bazı şirketler, müşterilerin dikkatlerini yaptıkları cazip araba kampanyalarına çeviriyorlar. Bu şirketler, müşterilerin yeni bir araç satın alırken karşılaştıkları finansal kısıtlamaları anladıklarından onlara küçük kredi destekleri sağlıyorlar.

Sıfır km otomobillerin fiyatları yükselmeye devam ederken, otomobil şirketleri de müşterileri çekmek için heyecan verici kampanyalar başlatıyor. Son duyuru Opel’den geldi. Firma, yeni fiyat listesini ve otomobil kampanyası açıklandı. İşte detaylar.

OPEL MOKKA’NIN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Opel Mokka, sürekli değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayarak en yeni fiyat listesini ve otomobil kampanyasını tanıttı. Bu girişim, sıfır kilometre otomobil sahibi olma hayalini müşteriler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Kredi desteği avantajı ile müşteriler artık daha uygun koşullarda yepyeni bir Opel Mokka satın alma fırsatını yakalayabilecekler.

Opel Mokka için şirket Ağustos 2023 fiyat listesini ilan etti. Şu anda bu modele ait 3 değişik donanım seçeneği bulunmakta Haliyle bu donanım tercihlerine göre de fiyatlarda oynama oluyor. Opel’den açıklanmış olan son fiyat listesi şu şekilde:

Opel’in Mokka 1.2 Elegance 130 HP Benzin AT8 modeli: 1 milyon 415 bin 900 lira

Opel’in Mokka 1.2 GS 130 HP Benzin AT8 modeli: 1 milyon 537 bin 900 lira

Opel’in Mokka 1.2Ultimate 130 HP Benzin AT8 modeli: 1 milyon 630 bin900 lira

OPEL MOKKA KREDİ TEKLİFİ

Opel Mokka, 200 bin TL'lik kredi desteği ile müşterilere ayrıcalıklı bir fırsat sunuyor. Bu kredi, 12 ay vade ve aylık yüzde 1,99'luk rekabetçi faiz oranıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca Opel Mokka, sağlık çalışanlarına, polislere, avukatlara, öğretmenlere, askerlere ve onların birinci dereceden yakınlarına sürpriz bir indirim daha sunuyor. Bu indirimin detaylarını Opel’in resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.