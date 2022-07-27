Ağustos Ayında Ödenecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Emekliye Ödemeler Yapılacak Dedi

Emekli maaş hesabınız üzerinden kamu bankaları aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, devlet destekli olarak Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, sizler de ağustos ayı içerisinde ödenecek olan bu düşük faizli kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde emekli kredisi kullanabilmekte.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, devlet destekli olarak kredi verileceği için emekli olan kişilerin emekli maaşlarının da bu banka üzerinden alması istenmektedir. Kredi kullanmak isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sunulurken, banka şartlarına uygun olan kişiler, ayrıca, daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi kullanabiliyor.

50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kredi taksitlerinde ilk taksit ödemesini 90 gün kadar ertelemeli de yapabilirsiniz. Devlet destekli olarak emekli kredisine başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de hızlı bir şekilde bankadan internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvurusunu buradan gerçekleştirecek olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredilerini kendi hesaplarına yatırabilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olması durumunda ve daha önce bankadan kredi kullanıp, düzenli ödemiş olması durumunda daha yüksek limitlerde ve düşük faizlerde kredi alabilmektedir.