Agatha Kasırgası, Mayıs Rekorunu Kırdı

Meksikalı yetkililer, rekor kıran Agatha Kasırgası'nın bölgeyi sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla hırpalamasının ardından, ülkenin güney kıyılarındaki çamur kaymalarıyla tıkanan otoyolları temizliyor.

Salı sabahı Agatha tropikal bir depresyona zayıfladı ve Oaxaca eyaletinde hayatı tehdit eden ani seller ve çamur kaymaları konusunda uyaran ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre öğleden sonra dağılması bekleniyor.

Fırtına, Pazartesi öğleden sonra Kategori 2 kasırgası olarak karaya oturdu ve Pasifik kıyısındaki Puerto Angel sahil kasabasının yakınında saatte 169 km rüzgarla (saatte 105 mil) dokundu.

Oaxaca eyaletinin acil servis ofisi Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ölüm raporlarının olmadığını söyledi.

Mayıs ayı boyunca Meksika'nın Pasifik kıyısına ulaşan en güçlü kasırga olan Agatha'nın, Oaxaca'da toplam 25-41 cm (10 ila 16 inç) yağmur yağması bekleniyor.

NHC, yakındaki Chiapas, Veracruz, Tabasco ve doğu Guerrero eyaletlerinde de şiddetli sağanak yağışların beklendiğini söyledi.

Yerel yetkililer, yağmurun çamur ve kayaların Oaxaca'daki iki otoyola kaymasına neden olduğunu ve eyaletin en az bir bölgesine erişimi engellediğini söyledi. Meksika ulaştırma bakanlığı Pazartesi günü geceye kadar yolları temizlemek için çalışıyordu.

Sağanak yağmurlar ve uluyan rüzgarlar palmiye ağaçlarını kırbaçladı ve turistleri ve sakinleri barınaklara sürdü. Oaxaca eyaletinin sivil savunma ajansı, ailelerin Pochutla'daki bir sığınağa ve bir otoyolu kapatan bir kaya ve çamur kaydırağına koştuğunu gösterdi.

Şiddetli yağmur ve büyük dalgalar, uzun zamandır kıyafet isteğe bağlı plajı ve bohem havasıyla tanınan sahil kasabası Zipolite'yi vurdu.

Zipolite'deki Casa Kalmar otelinin müdürü Silvia Ranfagni, "Çok fazla yağmur ve ani kuvvetli rüzgar esintileri var" dedi. Agatha'yı mülkte sürmeye karar veren Ranfagni, fırtına yaklaşırken, "Rüzgarın uluduğunu duyabiliyorsunuz" dedi.

Oaxaca'da, bazı kasabalar güç kaybetti ve yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada bir trafo patladı. Telefon hatları kesildi ve yetkililer telsizle iletişim kurmaya zorlandı.

Sörf kasabası Puerto Escondido'da insanlar sığındı ve pencerelerin kuvvetli rüzgarlarda kırılmasını önlemek için kontrplak koydu.

Fırtına, ABD federal meteorologlarının geçen hafta üst üste yedinci yıl için rekor kıran bir Atlantik kasırga mevsimi daha öngörmelerinin ardından geldi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile tahminciler, altı ila 10'u kasırga haline gelecek olan 14 ila 21 adlandırılmış fırtınayı tahmin ettiler ve bunların üç ila altısı 1 Haziran-30 Kasım Atlantik kasırga mevsiminde büyük kasırgalara dönüşecek.