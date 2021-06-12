After 3 ne zaman çıkacak? After 3 filmi vizyon tarihi belli oldu
After 3 ne zaman çıkacak? After 3 vizyon tarihi belli oldu! Sinema da büyük gişe sağlayan ve bir çok hayranı olan After 3 ne zaman çıkıyor? After 3 vizyon tarihi heycanlandırdı.
Güncel 12.06.2021 - 01:42 12.06.2021 - 01:47 Berkay Keskin
Wattpad üzerinden yazılmış bir hikaye olan, Anna Todd kitabı sinema filmi serisine dönüşmüş ve rekorlar kırmıştı. 2020 yılında efsaneler yaratan film gözler şimdi 3. serinin ne zaman geleceğinde. After 3 filmi ne zaman çıkacak?
After 3 We Fell ne zaman yayınlanacak?
Hero Fiennes ve Josephine Langford başrollerinde yer aldığı After 3 filmi vizyon tarihi belli oldu. After 3 We Fell filmi 9 Eylül 2021 tarihinde sinemalarda olacak.
After 4 müjdesi yönetmenden geldi!
Çekimleri tamamlanan After 3 vizyona girmesinin hemen ardından serinin 4. filmi de After 4 2020 yılında vizyona girecek.