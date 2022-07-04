Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Gana'nın Başkentinde Buluşuyor

Batı Afrikalı liderler, Sahel'de artan güvensizliğin ve bloğun bölge genelindeki üç ayrı askeri darbenin ardından sivil yönetimi yeniden kurmak için nasıl hareket edeceğine dair soruların belirlendiği Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) zirvesi için Gana'nın başkentinde buluşuyor.

Pazar günü Accra'daki toplantı, Sahel'deki silahlı saldırıların sayısı artmaya devam ederken , 2012'de kuzey Mali'de ayrılıkçı bir hareket tarafından körüklenen ve ülkenin orta bölgesinde IŞİD tarafından sürdürülen bir güvenlik durumu tarafından körüklenen güvenlik kriziyle birlikte geldi ( IŞİD) ve El Kaide bağlantılı gruplar – hiçbir azalma belirtisi göstermiyor.

Komşu Burkina Faso ve Nijer'e ve daha geniş bölgeye yayılan şiddet, son on yılda 2,5 milyon insanı yerinden etti ve analist Adeeb Sanni'nin El Cezire'ye en azından orada olduğunu söylediği Batı Afrika ülkelerine yayılan saldırıların endişelerini artırdı. Fildişi Sahili , Benin ve Togo'da 2019'da sıfır olan 19 saldırı, 2021'de.

Fransız birliklerinin 2013'ten beri görev yaptıkları Mali'den çekilmesi ve ülkenin Rus paralı askerlerine yönelmesi durumu daha da belirsiz hale getirdi .

Eleştirmenler ayrıca Mali, Burkina Faso ve Gine'de Batılı müttefikler ve bölgesel örgütlerle ilişkileri gerginleştiren askeri darbelerin ardından bölgede devam eden şiddeti zayıf yönetime bağladılar.

ECOWAS zirvesinde Batı Afrikalı liderlerin, olası yaptırımlar da dahil olmak üzere üç ülkede sivil yönetimi yeniden tesis etmek için zaman çizelgeleri ve diğer garantileri belirleme çabalarını değerlendirmeleri bekleniyor.

Mali, Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de askeri darbelere maruz kaldı, bunu Eylül 2021'de Gine ve Ocak 2022'de Burkina Faso izledi. Üçü de o zamandan beri bloktan uzaklaştırıldı ve Pazar günkü toplantıya davet edilmedi.

Mali'deki 2021 darbesinin ardından ECOWAS, askeri hükümetin Ocak ayında beş yıllık bir yönetim planını açıklamasının ardından ülkeye ticari ve mali ambargo da dahil olmak üzere bir dizi sert önlem uyguladı .

Mali'nin zaten kuşatılmış ekonomisini zorlayan yaptırımlarla birlikte, ordu geçen hafta Şubat 2024'te cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleme planını onayladı. Oylamadan önce, Mart 2023'te gözden geçirilmiş bir anayasa referandumu ve 2023'ün sonlarında yasama seçimleri yapılacak.

ECOWAS arabulucusunun Mali'deki bir temsilcisi, planı AFP haber ajansına “muazzam bir ilerleme” olarak selamladı, ancak bazı eleştirmenler, darbe lideri Albay Assimi Goita da dahil olmak üzere askeri hükümetten yetkililerin aday olmasına izin veren yeni bir seçim yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.