Afrika CDC, Afrika Ülkeleri İçin COVID Hapı Pfizer İle Anlaştı

Afrika'nın en iyi halk sağlığı kurumu (CDC), kıtadaki ülkelerin COVID-19'u tedavi etmek için Paxlovid hapı tedarik etmeleri için Pfizer ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladığını söyledi.

Geçen Kasım ayında yapılan orta-geç aşamadaki bir çalışmadan elde edilen veriler, antiviral ilacın, ciddi hastalık riski yüksek yetişkinlerde, plaseboya kıyasla hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu gösterdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri müdür vekili Ahmed Ogwell Ouma, "MoU'yu Pfizer ile imzaladık ve bu özel tedaviyi Afrika ülkelerine sunabileceğiz" dedi.

Ouma, Mutabakat Muhtırası'nın Afrika ülkelerinin paxlovid'e maliyetle erişmesine izin vereceğini söyledi.

55 üyeli Afrika Birliği'nin bir kuruluşu olan Africa CDC, Mart ayında Mutabakat Muhtırası'nın hazır olduğunu, ancak hukuk bürosu tarafından onaylanması gerektiğini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kıtada COVID-19'dan ölümlerin 2022'de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 94 oranında düşmesinin beklendiğini söyledi .

DSÖ Afrika ofisinden alınan verilere göre, Mayıs ayı sonu itibariyle Afrika, pandeminin başlamasından bu yana 11.8 milyondan fazla onaylanmış COVID-19 vakası ve 250.000'den fazla ölüm bildirdi.

Zengin ülkeler COVID-19 aşı dozlarını biriktirirken, bazı Afrika ülkeleri pandeminin başlangıcında virüsle mücadele etmekte zorlanıyordu.

Afrika ülkeleri, zengin ülkeler mevcut dozları biriktirdiği için pandeminin başlarında COVID-19 aşılarını güvence altına almak için mücadele etse de, çoğu şimdi iyi bir şekilde aşılanmış durumda ancak tereddüt ve lojistik sorunları nedeniyle onları silah altına almakta zorlanıyor.