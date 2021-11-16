Afrika Birliği Etiyopya'nın Bir Yıldır Süren Çatışmasını Çözebilir Mi?

Etiyopya'nın savaşının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, uzak ve yakın liderlerin mekik diplomasisi, ülkedeki milyonlarca insan için ve silahların susmasını beklemenin ötesinde somut bir sonuç vermedi.

Son haftalarda, Afrika Birliği (AU), düşmanlıklara son vermek ve daha geniş bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek bir “genişleyen iç savaşa” inmeyi önlemek için yenilenmiş bir uluslararası baskıya öncülük ediyor.

Merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan kıta bloğu, erken dönemde üç eski cumhurbaşkanını – Mozambik'in Joaquim Chissano, Liberya'nın Ellen Johnson Sirleaf ve Güney Afrika'nın Kgalema Motlanthe'sini – Kasım 2020'de iki ülke arasında patlak veren ihtilafa arabuluculuk yapmak üzere elçi olarak atamıştı.

Yüksek profilli yetkililerin atanması, o sırada Birleşmiş Milletler başkanı Antonio Guterres tarafından “barış için bir girişim” olarak memnuniyetle karşılandı. Ancak üçlü, aylarca süren görüşmelerden sonra bir ilerleme kaydedemedi.

Ağustos ayında AU, eski Nijerya Devlet Başkanı Olesegun Obasanjo'yu, savaşan taraflar arasında bir anlaşmaya varma konusunda daha iyi şansa sahip olacağı umuduyla Afrika Boynuzu için özel elçi olarak atadı.

Pazar günü, hükümet ve Tigrayan liderleriyle çok sayıda görüşme yaptıktan sonra Obasanjo, diyalogun son aylarda Tigray'ın ötesine yayılan şiddeti sona erdirebileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Obasanjo yaptığı açıklamada, "Çatışmaya askeri bir çözüm yok ve savaş alanı zaferi Etiyopya'da siyasi istikrarı garanti edemez" dedi ve tüm taraflara askeri saldırılarını durdurmaya çağırdı. “Bu, diyalogun ilerlemeye devam etmesi için bir fırsat sağlayacaktır. Bu tür görüşmeler, artan askeri düşmanlıkların olduğu bir ortamda gerçekleşemez” dedi.

Chatham House'daki Afrika Boynuzu araştırma görevlisi Ahmed Soliman, Al Jazeera'ya hem AU'nun hem de Etiyopya'nın komşularının “çatışma tarafları arasında arabuluculuk yapma ve onları ateşkes ve diyaloğa yönlendirmede önemli bir rolü olduğunu” söyledi.

Bununla birlikte, pan-Afrika bloğunun "merkezinin Addis Ababa'da olması nedeniyle hassas bir konumda olduğunu ve karar vermenin istekli bir koalisyon gerektirdiğini" kaydetti. Soliman, bölgesel organ olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) de ateşkes çağrısında bulunduğunu, ancak "hareket etme yeteneğinin kısıtlı olduğunu" söyledi.

Soliman, "Bunun nedeni, mevcut başkan Sudan'ın son askeri darbe nedeniyle kargaşa içinde olması ve Addis Ababa ile ikili ilişkilerinin önemli ölçüde kötüleşmesi - her ikisi de müdahale edemediği anlamına geliyor" dedi.

Sudan, Etiyopya tarafından Mavi Nil üzerinde inşa edilen devasa bir hidroelektrik barajı konusunda Etiyopya ile anlaşmazlığa düştü ve iki ülke de sınırlarına yakın verimli tarım arazilerinin kullanımı konusunda bir anlaşmazlık içinde kilitlendi. Soliman, "Ayrıca, IGAD'ın Genel Sekreteri Dr Workneh, Etiyopya'da eski bir dışişleri bakanıdır ve Başbakan'ın [Abiy Ahmed] yakın müttefikidir - bu nedenle tarafsız bir muhatap olarak görülmeyecektir" dedi.