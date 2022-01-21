Afra Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay’a Antalya Karşılaması

İlk olarak 2016 senesinde Özcan Deniz'in çekmiş olduğu İkinci Şans isimli film projesi ile kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay, bu kez tiyatro sahnesinde izleyici kitlesi ile buluştu.

İki başarılı kadın oyuncu Afra Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın iki kişilik oyunu olan “Bir Barda Bir Gece” ilk olarak geçtiğimiz sene Kasım ayında görücüye çıkmış ve büyük başarılar elde etmişti. Uzun bir ara sonrasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da sahnelere döndü ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde topladı. Her iki ünlü isim, genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun ilk defa tiyatro sahnesine çıktığı DasDas sahnenin oyununda performans sergiledi.

Şu anda turna heyecanı yaşayan Afra Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay, dün akşam Bir Barda Bir Gece isimli oyun ile tiyatroseverlerle buluştu ve büyük başarılara imzalarını attı. İki ünlü oyuncu Antalya'da coşku ile karşılandı ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi.

Distopik bir dünyayı gözler önüne seren ve Lulu Raczka'nın imzasını taşıyan Bir Barda Bir Gece isimli oyun kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri esnasında kaybolmuş oldukları bir dünyada arkadaşını bulmak adına bara giden üniformalı kız ve barın tek çalışanı olan bir kadının arasındaki gerilim dolu ve soru işaretlerinin asla bitmediği bir geceyi merkezine alarak izleyici karşısına çıkıyor. Nagihan Gürkan tarafından yönetilen oyun, seyirci kitlesinin günümüzde çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık etmesini sağlıyor.

Yeni neslin en parlak isimleri arasında gösterilen Afra Saraçoğlu ile Türkiye'nin en önemli yıldızları arasında bulunan Nurgül Yeşilçay'ın iki kişilik oyunu olan Bir Barda Bir Gece, 27 Ocak Perşembe gününde tiyatro tutkunları ile buluşacak ve büyük başarılara imza atacak. Yine DasDas sahnede seyirci karşısına çıkacak olan oyun, saat 20.30’da başlayacak.