Afganistan'ın Panjshir Vadisi'nde Çatışmalar Sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesindeki son savaş, artan bir mücadele temposu ile Panjshir Vadisi'nde ortaya çıkıyor ve zaman, ileride ne olacağı konusunda kritik bir faktör haline geliyor. Cuma gecesi Kabil'de kutlama amaçlı silah ateşi, Taliban'ın Panjshir'i ele geçirdiğini açıklamasının ardından en az 17 ölüm ve 40'tan fazla yaralanmaya yol açtı. Ancak vadi düşmemişti ve muhalefet kısa süre sonra İslamcıları püskürttüğü ve toprakları geri aldığı konusunda ısrar etti.

Her iki tarafın da sözde zafer iddiaları ve karşı iddiaları devam ediyor. Taliban sözcüsü Belal Kareemi Pazar günü yaptığı açıklamada, başkent Bazarak ve başka bir bölge olan Rokha dışında Panjshir'in tüm bölgelerinin alındığını söyledi. Muhalif Ulusal Direniş Cephesi'nin (NRF) versiyonu şöyleydi: “Taliban'ın kasıtlı olarak vadiye girmesine izin verdik ve şimdi tuzağa düştüler.

"Bu, Sovyetlerin vadiye girdiği 1980'lerden kalma oyun kitabımızda kullandığımız bir taktik. NMG, Panjshir'in her yerinde ve Taliban ağır kayıplar verdi." Taliban, yakın zamana kadar, tıpkı ülkenin geri kalanını ele geçirdikleri gibi, Panjshir'de müzakere edilmiş bir çözümü tercih edeceklerini söylüyordu. Afganistan'ın yeni hükümeti olarak uluslararası tanınmaya daha da yaklaşarak, büyük çapta kan dökülmesini istemiyorlar ve çekişme değil istikrar arayışı anlatısını baltalıyorlar.

Üst düzey bir Taliban yetkilisi The Independent'a şunları söyledi: “Rusların ayrılmasından sonra yaşananlar gibi birçok kişinin öldüğü uzun bir iç savaştan kaçınmayı başardık. Bunun diğer ülkeler tarafından, hatta Amerikalılar tarafından da tanındığını düşünüyoruz ve bu, Afganistan'da artık savaş değil, barış istediğimizi gösteriyor. Ülkenin her yerinde barışçıl devirler gerçekleştirdik: Panjshir'de de bu olmalı.”

Ancak müzakereler şu ana kadar hiçbir yere varmadı. Taliban, muhalefetin tekliflerini geri çevirdiğini iddia ediyor. Direniş, İslamcılara güvenmediklerini ve teklif edilen şartların teslimiyet anlamına geleceğini söylüyor. Bu arada çatışmalar şiddetlendi. Taliban'ın bazı grupları artık mümkün olduğunca çabuk bir zafer peşindeyken, NRF ise zamanın kendilerine destek alacağı inancıyla vadiyi elinde tutmak istiyor.

Oyunda birkaç faktör var. Taliban hükümeti kurmakta zorlanıyor. Düşmanın elindeki son bölgeyi ele geçirmek, hem yurtiçinde hem de yurtdışında tartışmasız yöneticiler olarak konumlarını güçlendirecek ve muhafazakarlara göre, ılımlı rakamlar getirme ihtiyacını sona erdirecek.