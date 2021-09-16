Afganistan’daki Taliban Yönetimi Altındaki Yaşam 1 Ayı Geçti

Afganistan'ın Özbekistan sınırında bir yük treni bir köprüden geçerek yeni oluşturulan "İslam Emirliği"ne giriyor. Taliban'ın beyaz ve siyah bayrağı Özbek bayrağının yanında dalgalanıyor. Bazı tüccarlar grubun iktidara geri dönmesini memnuniyetle karşıladı. Buğday yüklü bir kamyonun şoförü, geçmişte, kontrol noktalarından geçen polis memurlarına düzenli olarak rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi. “Şimdi, öyle değil” diyor. "Kabil'e kadar arabayla gidebilirim ve bir kuruş bile ödemem."

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin üzerinden tam bir ay geçti. Şimdi nakit sıkıntısı var ve ülke artan bir ekonomik krizle karşı karşıya.

İş dünyasından bir kaynak, Afgan ithalatçılarının yeni mallar için ödeme yapamaması nedeniyle ticaret seviyelerinin önemli ölçüde düştüğünü söylüyor. Taliban'ın Hairatan limanındaki gümrük şefi Maulvi Saeed, grubun ticareti teşvik etmek için vergi oranlarını düşürdüğünü ve varlıklı tüccarları ülkeye dönmeye teşvik etmek istediğini söyledi. "İnsanlara istihdam yaratacak ve işadamları ahirette mükafatını alacak" diyor.

Ülkenin dördüncü en büyük şehri olan Mezar-ı Şerif yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesindedir. Yüzeysel olarak bakıldığında, birçoğu finansal olarak acı çekiyor olsa da, yaşam normal olarak devam ediyor gibi görünüyor.

Şehrin kültürel kalbi olan karmaşık kiremitli Sultanahmet Camii'ne gidiyorum. En son Ağustos'ta, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden kısa bir süre önce buradaydım. O zamanlar, alanlar özçekimler için poz veren genç erkek ve kadınlarla doluydu.

Şimdi Taliban cinsiyete göre ayrı ziyaret saatleri ayırdı: kadınlar sabahları, erkekler günün geri kalanında gelebilir. Ziyaret ettiğimizde etrafta gezinen bir sürü kadın var, ama eskisinden çok daha azı var gibi görünüyor. Bir kadın çekinerek, "İşler yolunda ama belki de insanların yeni hükümete alışmak için daha fazla zamana ihtiyacı var" diyor.

Etkili bir yerel Taliban lideri olan Hacı Hikmet ile buluşacağım. "Güvenlik getirmiş olabilirsin," dedim ona, "ama eleştirmenlerin buradaki kültürü öldürdüğünü söylüyor."

"Hayır" diye ısrarla yanıtlıyor, "Son 20 yıldır Batı etkileri burada... Afganistan'ın kontrolü 40 yıldır bir yabancıdan diğerine geçti, biz kendi geleneklerimizi ve değerlerimizi kaybettik. Kültürümüzü geri getiriyoruz. " Onun İslam anlayışına göre kadınla erkeğin karışması haramdır.

Hacı Hikmet, Taliban'ın halkın desteğini aldığına gerçekten ikna olmuş görünüyor. Ancak bir kadın ziyaretçi, onun kulak mesafesinden bir meslektaşına "Bunlar iyi insanlar değil" diye fısıldadı.

Taliban'ın İslam yorumu, daha kırsal, sosyal olarak muhafazakar köylerdekilerin değerleriyle daha az çatışsa da - daha büyük Afgan şehirlerinde, çoğu kişi gruba derinden şüpheyle bakıyor. Hacı Hikmet bunu yıllarca süren "propaganda"ya bağlıyor, ancak kentsel alanlarda intihar bombalamaları ve hedefli suikastlar tarihi de sorumlu.