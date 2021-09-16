Afganistan Kadın Genç Futbol Takımı Pakistan'a Kaçtı

Kızlar, geçen ayı Taliban tarafından kadın haklarına yönelik bir baskının korkuları arasında saklanarak geçirmişti. Kadın tarafının üyeleri geçen ay Kabil'den uçtu, ancak gençlik ekibinin pasaportları ve diğer belgeleri olmadığı için mahsur kaldığı bildirildi. Otuz iki oyuncu ve aileleri, "Barış için Futbol" adlı yardım kuruluşunun Pakistan'da lobi yapmasından sonra vize aldı.

Pakistan Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, toplam 81 kişilik grubun doğudaki Lahore kentindeki federasyon merkezinde tutulacağını söyledi. Perşembe günü 34 kişinin daha geleceğini söyledi. Yetkili, oyuncuların üçüncü ülkelere sığınma başvurusunda bulunmadan önce 30 gün boyunca Pakistan'da sıkı güvenlik altında kalacağını söyledi.

The Independent kısa süre önce oyuncuların Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan ülkeye acilen girmek için izin istemek için mektup yazdığını ortaya çıkardı. Mektup, kızların Taliban'dan "ciddi tehditler" alma riski altında olduğunu iddia etti.

Bir ay önce Kabil'in düşmesinden sonra, oyuncular milli takımın eski kaptanı Khalida Popal tarafından sosyal medyada oynarken fotoğraflarını silmeleri ve yeni rejimin olası misillemelerinden korunmak için formalarını yakmaları konusunda uyarıldı.

Geçen hafta, Taliban'ın kültür komisyonu başkan yardımcısı Ahmedullah Wasiq, kadın kriket takımının akıbetiyle ilgili bir soruya cevaben, ülkedeki kadın sporunun geleceği hakkında şüphe uyandırdı. Wasiq, "Krikette yüzlerinin ve vücutlarının kapatılmayacağı bir durumla karşı karşıya kalabilirler. İslam, kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez." Dedi.

"Medya çağı ve fotoğraflar ve videolar olacak ve sonra insanlar onu izleyecek. İslam ve İslam Emirliği [Afganistan] kadınların kriket oynamasına veya maruz kaldıkları spor türlerini oynamasına izin vermiyor." Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki son iktidarı sırasında kadınların spor yapması yasaklandı.

Ayrılmaları, yabancı güçlerin çekilmesinden sonra ülkenin Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından kadın haklarına yönelik bir baskının korkuları arasında Afgan spor ve kültür yıldızlarının daha geniş bir göçünün bir parçası.

Kadın futbol takımlarının ayrılmasının yanı sıra, ülkenin en büyük pop şarkıcısı Aryana Sayeed ve ünlü film yönetmeni Sahraa Karimi, geçen ay tahliye sırasında ayrıldı.