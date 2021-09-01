Afganistan İçin Yeni Dönem Uzun Kuyruklar ve Artan Fiyatlar ile Başlıyor

Kabil, Taliban yönetiminde yeni bir dönem başlatırken, bankaların önünde uzun kuyruklar ve çarşılarda yükselen fiyatlar, iki hafta önce şehrin fevkalade ele geçirilmesinden sonra nüfusunun karşı karşıya olduğu günlük endişelerin altını çizdi.

Nüfusun üçte birinden fazlasının günde 2 doların altında bir gelirle yaşadığı bir ülkeye sefalet katan bir para birimi ve artan enflasyonla birlikte artan ekonomik zorluklar, Taliban için en büyük zorluk olarak ortaya çıkıyor.

Nispeten varlıklı olanlar için bile, birçok ofis ve dükkan hala kapalı ve maaşlar haftalarca ödenmemişken, masaya yemek koymak için günlük mücadele ezici bir meşguliyet haline geldi. Bir gün önce 50 Afganiye mal olan domateslerin şimdi 80'e satıldığını söyleyen Kabil sakini Zelgai, "Artık her şey pahalı, fiyatlar her gün artıyor" dedi.

Ekonomiyi yeniden harekete geçirmek amacıyla, Taliban Kabil'i alır almaz kapanan bankaların yeniden açılması emri verildi. Ancak nakit para çekme konusunda katı haftalık limitler getirildi ve birçok insan hala nakit paralarını almak için saatlerce kuyrukla karşı karşıya kaldı.

Şehir dışında, insani yardım kuruluşları, şiddetli kuraklığın çiftçileri vurduğu ve binlerce kırsal yoksulu şehirlerde sığınmaya zorladığı için yaklaşan felaket konusunda uyardı. Sakinler, yol kenarlarında ve parklarda çadır barınaklarında toplanan insanların yaygın bir manzara olduğunu söyledi.

Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ve şu anda milyarlarca doları dış yardımdan yoksun bırakılan nakit temelli bir ekonomide, para birimi üzerindeki baskı acımasız olmuştur.

Afgan son zamanlarda hem Kabil'de hem de doğudaki Celalabad kentinde dolar karşısında 93-95 civarında değerlendi, şehrin düşüşünden hemen önce 80 civarındaydı. Ancak oran sadece bir gösterge, çünkü normal para ticareti kurudu.

Pakistan'ın sınıra yakın şehri Peşaver'de, birçok para tüccarı, düzgün bir şekilde değerlenemeyecek kadar değişken hale gelen Afgan para birimini kullanmayı reddediyor. Sadece nakit kıtlığı, uluslararası afgani ve dolar sevkiyatlarının henüz devam etmemesi nedeniyle daha fazla düşmesini engelledi.

Bir tüccar, "Çarşıda 90'ın biraz üzerinde takas yapabilirsiniz ama resmi olmadığı için yukarı ve aşağı gidiyor" dedi. "Borsaları tekrar açarlarsa 100'ün üzerine çıkacak, bundan eminim."

Döviz kurundaki düşüş, birçok temel gıda maddesinin fiyatlarının günlük olarak yükselmesine, maaşlarının düştüğünü ve bankaların kapanmasıyla birikimlerinin ulaşamayacağı kişilere sıkılmasına neden oldu.

Kabil'deki pazar tüccarları, 50 kg'lık bir çuval unun, şehrin düşüşünden önceki fiyatının yaklaşık %30 üzerinde 2.200 Afganlıya satıldığını ve yemeklik yağ veya pirinç gibi diğer temel ihtiyaçlar için benzer artışların olduğunu söyledi. Sebze fiyatları %50, benzin fiyatları ise %75 arttı.