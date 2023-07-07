Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son dakika açıklamasıyla afetzedelere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek olan afetzedelere konutlar için 500 bin TL hibe ve iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceği ifade edildi. Ayrıca, afetzedelerin konutlar ve iş yerleri için faizsiz kredi kullanabilecekleri belirtildi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarına göre, afetzedelerin kendi yapısını inşa edecekleri konutlar için 500 bin TL ila 800 bin TL arasında, iş yerleri için ise 250 bin TL ila 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı sağlanacak. Bu destek programı, afetzedelere finansal olarak önemli bir destek sunmayı ve yerinde dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedeflemektedir.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, Eylül-Ekim aylarında konut teslimlerine başlanacağını ve bir yıl içinde 319 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bu süre zarfında yıkımların gerçekleştiğini ve planlamalara ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, şehirlerin yeniden yapılandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, bazı kriterlere dikkat çeken Bakan Özhaseki, yapılaşmaya uygun olmayan bölgelerde inşaat yapılmayacağını, sıvılaşma riski olan alanlarda ise yeniden yapılanmanın mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, dere yataklarına yapılaşmanın da artık mümkün olmadığını vurguladı. Bu kriterlerin gözetileceği bir yapılaşma sürecinin önemine değinen Bakan Özhaseki, yerinde dönüşümün şehirlerde hayatın canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Destek programının detaylarını da paylaşan Bakan Özhaseki, konutlar için hibe olarak 500 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin TL maddi yardım yapılacağını duyurdu. Ayrıca, konutlar için 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, iş yerleri için ise 250 bin TL ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi verileceğini belirtti. Konutların büyüklüğüne göre hibe ve kredi miktarlarının değişeceğini ifade eden Bakan Özhaseki, 150 metrekareye kadar olan konutlar için 500 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, 150 metrekareden büyük olan konutlar için ise 500 bin TL hibe ve 800 bin TL kredi verileceğini açıkladı.

İş yerleri için ise 500 bin TL'ye kadar hibe ve 250 bin TL'den başlayan kredi desteği sağlanacağını belirten Bakan Özhaseki, bu kredilerin 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olacağını ve faizin sıfır olacağını vurguladı. Desteklerin hak ediş karşılığı verileceğini ve Bakanlık tarafından sürecin ruhsattan iskana kadar takip edileceğini ifade etti.