AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere dayanarak, 7 il için turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kod uyarısı verildi.

22 Eylül Pazar gecesi itibarıyla, Düzce çevreleri, Sakarya'nın doğu kesimleri, Bolu ve Karabük’ün kuzeyinde kuvvetli yağışlar beklenirken, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış öngörülüyor. Trabzon genelinde de aralıklarla ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD, turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına SMS ile bilgilendirme yaptı. Mesajda, "TAMP'ın ilgili gruplarının teyakkuzda olması" gerektiği belirtilerek, vatandaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.