Adınıza 1800 TL Yatırılacak, İhtiyaç Sahipleri Mutlaka Başvursun!

İhtiyaç sahiplerine müjde! Hemen başvuru yapılması şartıyla şahsınıza 1800 TL ödeme yatırılacak. E-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ile hemen sorgulamak mümkün. Bu ödeme ile şahsınıza 1800 TL yatırılacak, ihtiyaç sahipleri de bu ödemeyi alabilecek.

Ekonomik şartlar giderek zorlaşırken, devlet de vatandaşların geçim yükünü hafifletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak maaş ödemeleri yapmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar, her altı ayda bir olmak üzere enflasyon rakamlarına göre zamlanıyor. Devletin de herkese uygun maaş ödemesi vardır. Bu ödemeler için uygunluk durumlarını ise E-devlet üzerinden sorgulamak mümkün.

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal haklar sunmaya devam ediyor. Bu haklardan birisi bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve de engelli kişilere bakım yapan, bu kişilerin ailelerine ödenen evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı, her ay düzenli şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanmaktadır. Bakıma muhtaç olan kişilere bakanlar bu bahse konu olan ödemeleri alabilmektedir. Evde bakım maaşını alabilmek için ise en önemli kriter gelir koşuludur. Gelir durumunun düşük olması durumunda bakanlık bu maaşı bağlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olan kişiler, evde bakım maaşını alabilmektedir. Kriterler ise şu şekilde; bakıma muhtaç kişi/kişilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri düzeyinden az olması ile bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve de engelli bir kişinin bulunmasıdır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Evde bakım maaşı ödenekleri, ASHB bütçesinden karşılanmaktadır. Bu nedenle başvuruların Sosyal yardımlaşma, dayanışma Vakıfları’na yapılması gereklidir. Başvuru için bakım maaşı alma isteğini belirten bir başvuru dilekçesi, gerekli raporların da bu dilekçeye eklenerek teslim edilmesi gereklidir. bakım maaşında değerlendirme kriterlerinde en önemli iki belge gelir şartı ve engelli raporudur. Yapılacak olan incelemeler sonuçlandığında bakım maaşı almaya hak kazanma durumu belli olacaktır. Onaylanınca başvuruyu takip eden ilk ay maaş bağlanmaktadır.

Evde bakım maaşları 2021 yılı için 1798 TL olarak ödenmektedir. Evde bakım maaşları altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak memur maaşı katsayısına oranla yapılmaktadır.