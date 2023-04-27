Adım Farah Dizisinde Sular Durulmuyor

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi heyecan ve maceraları ile adından söz ettirmeyi başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta yeni olaylar ile izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Bu hafta 7. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizide artık her şey değişiyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi de İran’dan kaçak olarak Türkiye ye gelen Farah’ın, çocuğu ile olan hayat hikâyesine yer verilmiştir. Yeni bölümü yayınlanacak olan film de Farah, Tahir Lekesize hayatı ile alakalı bilgiler vermeye başlıyor.

Bekir in hastanede ki akıbetini bilmeyen ikili, kaçarak dağ evine sığınır. Bu sırada AGA Tahir Lekesizi aramaktadır. Çünkü oğlunu polise Tahir’in verdiğini düşünüp, cezasını kesmeyi planlamaktadır. Kaan ın tutuklanması ile akıbetinin ne olacağını bilen Tahir, sonuçlarına katlanmaya hazırdır. Farah tüm olanlardan habersizdir. Fakat şüphelenmektedir. Mehmet ise cinayeti çözdüğünü düşünmektedir. Ali Galip ise Orhan’ı tehdit ederek, geçmişin kapılarını aralamıştır.

Adım Farah Heyecanı Devam Ediyor

Adım Farah dizisinde heyecan devam ediyor. Bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek olan filmde Farah, geçmişi ile alakalı bilgiler vermeye başlıyor. Mehmet, cinayeti çözdüğünü düşünmektedir. Mehmet komiser, Kaan’ın hala katil olduğunu düşünmektedir. Fakat katilin farklı birisi olabileceği de söz konusudur. Akıncı ailesin de dengeler değişmektedir.

Bekir in bıçaklanması ile Bade kendisini yalnız hissedecektir. Akıncı ailesinin hal ve hareketlerinden rahatsız olan Bade ilerleyen günlerde ihanet eder mi sorularını dile getirdi. Farah ve Tahir arasında gelişen aşk kıvılcımları sinyallerini vermeye başladı. Tahir’in, Aga ile buluşmasının sonucunda, başına ne geleceği merak konusu oldu.