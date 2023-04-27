Adım Farah Dizisin de Büyük Değişim

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İran’dan çocuğunu iyileştirmek için kaçan Farah'ın macera dolu anlarına şahitlik eden birçok seyirci, bu durumdan gayet memnun görünüyor. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başarılı performansları ile ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan film merak konusu olmaya devam ediyor.

Sosyal medya da en çok konuşulanlar arasında olan dizi, yurtdışı izleyicileri tarafından da merakla takip ediliyor. Fox TV ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan dizi, bu hafta 8. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Farah ve Tahir Lekesiz in değişimine şahit olmaya başlayacaksınız.

Farah Evleniyor mu?

Tahir Lekesiz ve Farah'ın diziye kattığını renk ve heyecan her hafta yeni bir merak konusu uyandırıyor. Fragmanlarda görüldüğüne göre, ikilinin kâğıt üzerinde evleneceklerini beklerken, Tahir Lekesiz'in gerçekten evlilik istediğine şahit olunuyor. Tahir Lekesiz bu evlilik kâğıt üzerinde kalmamalı diyor. Aşk dolu sahneler ve Farah’ın değişimi dikkatleri üzerine çekiyor. Kıyafetleri, makyajı ve süslenmesi Farah ın ilerleyen bölümlerde faklı bir görünüş ile seyircinin karşısına çıkması bekleniyor. İran da asıl işi doktorluk olan Farah’ın, Türkiye de temizlikçi olarak işe başlaması ile film başladı.

Çocuğu için tüm zorluklara göğüs geren Farah artık mutluluğa kavuşuyor. Mafya babasının, manevi oğluna gönlünü kaptıran Farah’ı önümüzde ki günlerde neler bekliyor göreceğiz. Tahir Lekesiz in koruması altına giren Farah’ı güzel günler bekliyor. Adım Farah dizisi her çarşamba Fox TV ekranlarında yayın akışını sürdürmeye devam ediyor. Bu hafta 8. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan Farah’ı artık eskisi gibi göremeyeceksiniz. Tarzı ile farklı bir Farah ile buluşacaksınız.