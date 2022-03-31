Adı Sevgi Volkan Sorunlar Yaşayacak

Adı Sevgi isimli televizyon dizisi projesinin 4. yeni bölümü 3 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00’da seyirci kitlesi ile buluşacak ve ekranlarda yer alacak. ATV ekranlarında her hafta sonu seyirci kitlesi ile buluşan Adı Sevgi dizisinde güçlü senaryo ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünde izleyici kitlesi dikkat çekici gelişmeler ile karşı karşıya gelecek ve yaşanacak olan olaylar merak edilecek. Volkan'ın yaptıklarının bedelini ona ödetmeye kararlı olan Emir karakteri Volkan'ın başını derde sokacak. Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturması gibi bir teklif ile gidecek olan Emir dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Bunun yanı sıra Macide'nin ailesine saldırı ile sarılacak olan Zeynep de dikkat çeken bir diğer karakter olarak dizinin yeni bölümünde yer alacak.

Dizi “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganı ile yayınlanıyor ve dizide başrolleri Gizem Güneş ve Yunus Emre Yıldırımer gibi iki başarılı oyuncu paylaşıyor. Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin yapımcılar ise Koliba Film tarafından gerçekleşiyor. Diğer taraftan dizinin senaryosunda Murat Can Tura ve Filiz Alpgezmen tarafından kaleme alındığı biliniyor.

Söz konusu projede umutlarının ve hayallerinin peşinde koşan ve mesleğine aşık olan bir öğretmenin fedakarlık sevgi ve kararlılık eşliğinde vermiş olduğu Amansız mücadele anlatılıyor öğretmenin ailelerde bütün kasabada ve öğrenciler de yarattığı değişim konu ediliyor ve dizi hikayesi ile ilgi çekiyor.

Beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçen Volkan Zeynep'i kaçırmıştır. Diğer taraftan Elif de Zeynep'in güvenliğinin sağlanması ardından onun yaralarını sarmaya çalışacaktır ve Emir de Volkan'ın yaptıklarının bedelini ona ödetmeye kararlı bir duruş sergileyecektir. Fakat Zeynep'in kurtuluşa ermesi için atılan adımlar ardından ikili bazı tartışmalar yaşayacaktır. Diğer taraftan Macide karakteri de şartlar ne olursa olsun oğluna kavuşmak isteyecek ve bu konuda gözünün ne kadar karartabileceğini yeniden gösterecek.