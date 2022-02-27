Adı Sevgi Ne Zaman Başlayacak, Oyuncuları Kimdir?

Adı Sevgi isimli televizyon dizisi projesinin tanıtımı ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluştu ve projenin yeni bölümleri de merak konusu oldu. Pazar akşamlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkacak olan yeni proje, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerinde topladı. Dizide öğretmenlik yapmak için gitmiş olduğu kasabada büyük bir mücadele veren genç bir kadının hikayesi ekranlarda yayınlanacak. Küçük yaşta çocukların evlendirilmeye çalışmaları karşısında genç kadın büyük bir mücadele verecek ve bu durum da dizi hayranlarının dikkatini çekecek.

Umut veren hikayesi ile diğer yapımlardan farklı olarak seyirci kitlesinin içini rahatlatacak olan Adı Sevgi isimli dizi, bir öğretmen hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Öğretmen çocuk yaşta yapılan evlilikler ile mücadele verecek ve öğrencilerine umut aşılayacak. Öğretmen, onların güzel bir yaşam sürmeleri için mücadele verirken o anlar da ekranlarda ssahnelenecek.

Televizyon ekranlarının umutsuzluklar ve ağır dramlar ile dolu olduğu sırada izleyici kitlesine umut aşılayan bir yapım olarak yeni bölümlerini sergileyecek olan Adı Sevgi dizisinin oyuncuları magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen oyuncusu Gizem Güneş, Adı Sevgi dizisinde başrolde yer alıyor. Bunun yanı sıra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli isimli karaktere hayat veren Yunus Emre Yıldırımer isimli oyuncu da dizinin erkek başrol oyuncusu olarak ekranlarda yer alacak.

Kadrosunda Nihan Büyükağaç, Fatih Al ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların bulunduğu dizi Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkacak ve Teşkilat ile Yargı gibi oldukça iki güçlü rakip ile reyting oranlarında mücadele verecek.

Mücadelesi ile her şeye göz alan genç bir öğretmenin hikayesini izleyici karşısına çıkacak olan projede bütün kasabada ve ailelerde yaşanan değişim konu edinecek. Yayınlanan tanıtım sonrasında dizinin yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde takip edilmeye başlandı ve oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler de dikkat çekti.