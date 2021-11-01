Yemen'de Meydana Gelen Patlamada En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Yetkililer, Yemen'in güneyindeki bir havaalanı güvenlik kontrol noktası yakınında meydana gelen patlamada en az sekiz kişinin öldüğünü söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Associated Press'e (AP) konuşan yetkililere göre, patlama Cumartesi öğleden sonra Aden'in uluslararası havaalanı dışındaki bir güvenlik kontrol noktasının yakınında meydana geldi ve en az 11 kişi yaralandı.

Bölgedeki binalara ve bir internet kafeye zarar veren patlamanın neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Aden, İran destekli Husi isyancıların 2014 yılında Yemen'in başkenti Sanaa'yı ele geçirmesinden ve ülkede devam eden iç savaşı tetiklemesinden bu yana uluslararası alanda tanınan cumhurbaşkanı Abed Rabbo Mansour Hadi hükümetinin evi oldu.

Güney kıyı kenti, son yıllarda El Kaide ve İslam Devleti gruplarının yerel yan kuruluşlarının sorumlu tutulduğu birkaç patlamayla vurulurken, Husiler daha önce şehri balistik füzeler ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Aralık 2020'de, üst düzey Yemenli politikacıların Suudi Arabistan'dan uçakla gelmesiyle Aden havaalanını sarsan birkaç büyük patlama ve silah sesi sonrasında en az 25 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmese de, Yemenli yetkililer ve BM uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen soruşturma, olaydan Husilerin sorumlu olduğunu tespit etti.

Cumartesi günü, isyancı grup, hükümet kontrolündeki Taiz kentinin eteklerindeki yerleşim kampı mahallesini bombalayarak aynı aileden en az üç çocuğu öldürdü.

Uluslararası kabul görmüş hükümetin enformasyon bakanı Muammer el-İryani, en az altı kişinin yaralandığını söyledi. Hükümet tarafından işletilen SABA haber ajansı, Husilerin mahalleye inen bir obüs attığını bildirdi - ancak isyancılardan AP'ye hemen bir yorum gelmedi.

Perşembe günü, bir Husi balistik füzesi, merkezi Marib ilindeki bir yerleşim mahallesini de vurdu, en az 11 sivili öldürdü ve 16 kişiyi de yaraladı.