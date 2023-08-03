Akaryakıt zamlarının hız kesmeden devam etmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarına da zam yapılıyor. Toplu taşıma araçlarının fiyatları son zamanlarda ciddi anlamda arttı. Pek çok şehirden toplu taşıma zammı haberi geliyor. Yapılan zamlar nedeniyle şehir içinde seyahat etmenin maliyeti yükseliyor.

Akaryakıt zamları nedeniyle toplu taşımaya zam yapılan şehirlerden biri de Adana oldu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli sebeplerle toplu taşıma tarifesine zam yapıldı. Zamlardan sonra fiyatların nasıl değiştiği merak ediliyor. Öğretmen, öğrenci için toplu taşıma kullanım ücretleri değişti.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, Ankara ve Antalya’da da fiyatların arttığını söyledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ankara’da tam bilet 15, öğrenci bileti ise 7,5 TL oldu.

Antalya’da ise tam bilet 15, öğrenci 6,5 TL olarak uygulanmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi, tüm belediyelerin yeni fiyatları uygulamaya başladığını söyledi. Belediye, asgari ücret ve akaryakıt zammı nedeniyle fiyatları artırdıklarını belirtti.

ÖĞRENCİ 7 TL, SİVİL 15 TL OLDU

Yapılan toplu taşıma zammıyla beraber öğrenci bileti ücreti 7 TL oldu. Sivil biniş ücreti ise 15 TL olarak belirlendi. Öğretmenler tarafından ödenecek ücretin 12 TL olmasına karar verildi. Belediye, üzülerek fiyatları artırdıklarını söyledi. Belediye gider artışlarının %100’ün üzerinde olduğunu açıkladı. Bu nedenle fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılan zamların temel nedeni akaryakıt ve asgari ücret zammı oluyor.

Akaryakıtta son zamanlarda ciddi bir artış söz konusu oluyor. Yapılan zamlar nedeniyle her gün toplu taşıma araçlarını kullananlar, ciddi bir masrafa katlanmak zorunda kalıyor. Akaryakıt zamlarının devam etmesinden endişe duyuluyor. Zamların devam etmesi halinde toplu taşıma zamlarının da sürmesi bekleniyor. Toplu taşıma zamları nedeniyle tüketicilerin harcamaları her geçen gün daha fazla yükseliyor.