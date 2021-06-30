Ada Masalı Kazandı, Baht Oyunu İkinci Oldu!

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve senaryoları ile ilgi çeken yeni dizilerin sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen 3 dizi Ada Masalı, Baht Oyunu ve Maraşlı seyircilerin gözdesi oldu. Üç proje kıyasıya bir yarış içerisine girerken dün akşam yaşanan savaşın kazananı da merak konusu oldu ve tartışıldı.

Adba TV, televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin sosyal medyadaki paylaşımlarını ölçerek düzenli olarak yayınlarken ve bu yayınlanan sonuçlara göre 29 Haziran Salı günü diziler arasında yaşanan yarışın detayları da öğrenildi. Hazırlanan rapora göre Salı akşamının kazananı Ada Masalı isimli proje oldu.

Dizinin başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan paylaşırken Ada Masalı isimli dizi sezona çok hızlı bir şekilde giriş yapmış ve televizyon izleyicilerini büyülemişti. Dizinin ilk bölümlerinin bile yüksek reyting oranlarına ulaşması projenin tekrarlarının da çok izlenmesine sebep oldu. Öyle ki Ada Masalı’nın ekranlara gelen tekrar bölümleri yeni başlayan dizileri bile geçti. Dün gecenin galibi de Ada Masalı olurken yayınlanan sonuçlara göre Baht Oyunu ve Maraş isimli diziler Ada Masalı’nın gerisinde kaldı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz tarafından hayat verilen Haziran ile Poyraz'ın aşkını anlatan dizi sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile günün galibi olarak seçildi.

29 Haziran tarihinde yaşanan yarışın galibi olarak Ada Masalı seçilirken projenin en büyük rakibi ise Baht oyunu olarak yazıldı. Yayın hayatına kısa süre önce başlayan iki yeni dizi aynı gece ekranlarda ilk kez yer alırken sonraki haftalarda da rakip olmaya devam etti. İlk haftada yayınlanan bölümü ile sosyal medyada Ada Masalı açık ara kazanan dizi olurken bu durum 3. haftada değişikliğe uğramıştı. Bu iki dizi rakip olmayı sürdürürken Maraşlı ise finale yaklaşan senaryosu ile bir düşüş yaşadı.