Ada Masalı Final Kararı Aldı

Star TV, dizi projeleri ile ilgili sezon başlarında sessiz kalmıştı fakat daha sonra yeni dizilerini ekranlara getirmişti. Yaz döneminin ilk aylarında Ada Masalı ve Kazara Aşk gibi iki yapım ile dikkatleri üzerinde toplayan kanal, kış sezonunun gelmesi ile de yeni yapımlara kapılarını açtı ve dizileri ekranlara taşıdı.

Toplamda 13 bölüm süren Kazara Aşk dizisi düşük reyting oranları sebebiyle final kararı alarak ekran hayatını sonlandırmıştı. Kazara Aşk dizisinden farklı olarak Ada Masalı ise düşük reyting oranlarına rağmen devam ederek ekranlarda yer bulmuştu. Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan gibi iki başarılı oyuncunun kadroda bulunduğu Ada Masalı dizisi için son olarak final kararı alındığı bilgisine ulaşıldı.

Yapımdan kötü haber geldi de Ada Masalı hayranları final kararını üzüntü ile karşıladı. Bugüne kadar 22. bölümünü izleyici kitlesiyle buluşturan dizinin geriye 3 bölümü kaldı ve üzücü haber kanal tarafından duyuruldu. 8 Aralık Çarşamba akşamında yayınlanacak olan dizi, 25. bölümü ile son defa ekranlarda yer alacak. Bu durum da pek çok dizi hayranının üzülmesine sebep olarak görüldü.

Kanalın açıkladığı final kararı ardından Star TV ekranında bir dizinin biteceği ve farklı bir dizinin yayın hayatına başlayacağı öğrenildi. İzleyici kitlesi 3 Aralık 2021 tarihinde yeni bir hikaye ile tanışacak ve yeni bir dizi ekranlarda yer alacak. Sarp Apak, Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi üç başarılı oyuncunun bulunduğu Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarında yer alacak.

Kaderimin Oyunu isimli yeni dizi Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak ve yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilecek. Cuma rekabetine katılım gösterecek olan yeni dizi alacağı reyting oranları ile merak konusu oldu. Cuma akşamlarında Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kıbrıs Zafere Doğru gibi diziler de bulunuyor.