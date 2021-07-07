Ada Masalı Dizisi Oyuncuları Tam Kadro! Ada Masalı Konusu Nedir, Ada Masalı Hangi Gün?

Kısa bir süre önce seyirci kitlesi ile buluşan ve yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam eden Ada Masalı isimli dizi yaz aylarında dikkat çeken konusu ile hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde ise Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan gibi birbirinden başarılı iki ismin bulunurken proje ekranlara getirdiği her yeni bölümü ile ilgi çekmeye devam ediyor. Ada Masalı ismi ile izleyici kitlesi ile buluşan projenin nerede çekildiği de merak konusu oldu ve sizin için merak edilen sorunun cevabını yazdık. İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı Ada Masalı dizisi hakkında en güncel bilgiler ve proje hakkında merak edilen detaylar…

Star TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve ilgi çeken yeni bölümleri ile en çok izlenen diziler arasında yer alan Ada Masalı her Salı akşamında seyirci kitlesi ile buluşmakta. Başarılı projenin yönetmenliği ise Ali Bilgin tarafından yürütülürken senaryo da Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu tarafından kaleme alınmakta. İşte Star TV'nin Salı akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve yeni bölümleri ile dikkat çeken Ada Masalı isimli dizisinin oyuncu kadrosu ve merak edilenler…

Başrollerinde Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizi kadrosunda başrol oyuncularının yanı sıra pek çok başarılı ve sevilen isim de bulunmakta. Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Özge Demirtel, Bedia Ener ve Eylül Ersoy gibi genç isimlerle usta oyuncular bir arada yer almakta.

Ada Masalı’nın konusunda ise şehirli ve başarılı iş insanı olan ve Ayça Ayşin Turan tarafından hayat verilen Haziran karakteri ile adanın yardımsever ve yakışıklı genci Alp Navruz tarafından hayat verilen Poyraz'ın Kırlangıç Adası’nda kesişen yolları anlatılıyor.