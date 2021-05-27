Acun Ilıcalı'dan Acunmedya Akademi! Acunmedya Akademi'de Hangi Bölümler Var?

Türkiye'nin önde gelen televizyoncularından Acun Ilıcalı, yeni bir girişime imza attı. Acun Ilıcalı'nın imza atmış olduğu, eğitim girişimi Acunmedya Akademi, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Acunmedya Akademi 7 Haziran tarihinde Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak'ta eğitime başlıyor. Acunmedya Akademi’de çok sayıda ünlü televizyoncuların, ünlü şeflerin, dijital üstatlarının yönetiminde uygulamalı olarak hayalleri gerçeğe çevirmek için harekete geçti.

Acunmedya Akademi ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi ile beraber ‘olağanüstü bir başarma platformu’ kurmaya karar verdiklerini belirtti. Üstelik Acunmedya Akademi’de başvuran kişinin eğitimi olup olmaması bir önem taşımazken katılımcıların seçtikleri bu sektörlerden herhangi birinde tamamen hazırlamayı hedefliyor.

Acun Ilıcalı şunları söyledi:

‘Dünyaya yön verenler hayalperestlerdir’. Çok sevdiğim ve doğruluğuna çok inandığım bir sözdür bu. Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir. Ben öyle yaptım. Şimdi siz ‘hayalperestler’in de, hayallerinin peşinden koşabilmesi için Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte olağanüstü bir başarma platformu olacağına inandığımız Acunmedya Akademi’yi kurmaya ve hayata geçirmeye karar verdik. Hayırlı olsun.

Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Mevcut?

‘Hayalin İşin Olsun’ sloganı ile ortaya çıkan Acunmedya Akademi’de ‘Televizyon, Gastronomi ve Dijital’ alanlarında bilinen televizyoncular, usta şefler ve dijitalin üstadları Acunmedya Akademi'de eğitim verecek.

Acunmedya Akademi’de başvuran kişinin eğitimi olup olmaması bir önem taşımazken katılımcıların seçtikleri bu sektörlerden herhangi birinde tamamen hazırlamayı hedefliyor. Üstelik Acunmedya Akademi katılımcılara staj imkanından da faydalanacak.

Acunmedya Akademi'nin bölümleri

1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ

İleri Televizyonculuk Eğitimi

2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

Prochef Eğitimi

3- DİJİTAL BÖLÜMÜ

Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

Google Reklamcılığı Eğitimi

CRM ve Salesforce Eğitimi