Acun Ilıcalı Üzücü Haberi Verdi. O Ses Türkiye Resmen Bitti! TV8'de Program Yapmak İstemiyor, Tek Hedef Exxen

Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuru ile birlikte Exxen'de herkesin merakla beklediği bir yarışma programı yapılacak. Yetenek Sizsiniz Türkiye, tekrardan yeni juri üyeleri ile seyircisi ile buluşacak. Yeni sezonda herkes TV8 ekranlarında beklediği bu yarışma için son karar verildi. Artık TV8'de olmayacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, Exxen için çekilecek.

TV 8 Ekranlarında yayınlandığı günden beri ülkemizde reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması tekrardan geri dönecek. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması TV 8 ekranlarında değil Exxen platformu için yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı konuşmada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması için hazırlıkların başladığını dile getirdi.

Acun Ilıcalı, juri koltuğunda oturacağını da söyledi. Eski düzen Exxen için çekilecek Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile geri gelecek. Bu açıklamaların sonrasında yarışmanın ne zaman başlayacağı da merak konusu olmuştur. İşte detaylar...

Yetenek Sizsiniz Türkiye Exxen'de

7 sezonluk olan ve her sezonu ilgiyle izlenen Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması yeni bölümleri başlayacak. Son iki sezondur olmayan bu yarışma için yeniden çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı ve ekibi, yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması Exxen üzerinden yayına sunulacak.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürileri Kim Olacak?

Yetenek Sizsiniz Türkiye için juri üyelerinden birincisi Acun Ilıcalı olacak. İkinci juri üyesi ise Özgü Namal olması bekleniyor. Özgü Namal teklifi kabul etmezse, Hülya Avşar'a teklif gidecek. 3.koltuk ise Murat Boz veya Eser Yenerler'in olacak. Önümüzdeki günlerde tüm jurinin belli olup, eleme aşamalarına geçilmesi bekleniyor. Daha önceki yıllarda yarışmaya sunucu olarak katılan Alp Kırşan ise yeni sezonda da yarışmanın sunucusu olacak.

Yarışmanın net tarihi henüz belli değil. Açıklandığında sayfamızda bulabilirsiniz.