Acun Ilıcalı isyan etti

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'un son bölümünde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarına

Magazin 09.06.2021 - 10:25 09.06.2021 - 10:26 Berkay Keskin
Acun Ilıcalı isyan etti

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'un son bölümünde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarına tepki göstermiş,  Aleyna ve Ayşe'ye aileleriyle konuşmalarını talep etmişti. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, kendisine yanıt veren Aleyna  Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya içinde  bir şeyler söylemeyi ihmal etmedi.

 Acun Ilıcalı, "Twitter dediğin konu, bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise, Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine şu yorumu yaptı, "Patron olduğunu hatırlattı" diye yorumladı.

TV8 kanalının sahibi  ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül  verilmesinin ardından kendisine ağır  hakarette bulunan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya hakkında  Survivor'da konuştu. Acun Ilıcalı, Zuhal Kalaycıoğlu'nun kendisine  ithafen Twitter hesabından verdiği yanıt ile  ilgili konuştuğu  esnada, Erkan Petekkaya  konusuna da değindi.

Sosyal medyada,  konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu.  birçok sosyal medya kullanıcısı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sözlerinden  bazı anlamlar çıkardılar ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını çıkardılar.

"Reyting Malzemesi Yaptınız"

 Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, yarışmanın  önceki bölümlerinde kendisi hakkında "yakamızdan düşsünler" ifadesi kullanan Ilıcalı'ya sosyal medya hesabından  cevap verdi. Zuhal  Kalaycıoğlu, "Siz yarışmacınıza sahip çıkmadınız. Gücünüzü kullanıp, beni ve kızımı reyting malzemesi yaptınız. Sizin de kızınız var. Allah'ın adaletine emanet ettim sizi"  ifadelerini kullanarak Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Ilıcalı'dan Petekkaya'ya Yanıt

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Ilıcalı'Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivoryarışmasını sunduğu esnada konser sırasında  Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlunun  kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya  konusuna da değindi.

Sosyal medyada,  konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sözlerinden  bazı anlamlar çıkardılar ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını çıkardılar.

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