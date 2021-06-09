Acun Ilıcalı isyan etti

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'un son bölümünde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarına tepki göstermiş, Aleyna ve Ayşe'ye aileleriyle konuşmalarını talep etmişti. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, kendisine yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya içinde bir şeyler söylemeyi ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı, "Twitter dediğin konu, bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise, Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine şu yorumu yaptı, "Patron olduğunu hatırlattı" diye yorumladı.

TV8 kanalının sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül verilmesinin ardından kendisine ağır hakarette bulunan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya hakkında Survivor'da konuştu. Acun Ilıcalı, Zuhal Kalaycıoğlu'nun kendisine ithafen Twitter hesabından verdiği yanıt ile ilgili konuştuğu esnada, Erkan Petekkaya konusuna da değindi.

Sosyal medyada, konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. birçok sosyal medya kullanıcısı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sözlerinden bazı anlamlar çıkardılar ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını çıkardılar.

"Reyting Malzemesi Yaptınız"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, yarışmanın önceki bölümlerinde kendisi hakkında "yakamızdan düşsünler" ifadesi kullanan Ilıcalı'ya sosyal medya hesabından cevap verdi. Zuhal Kalaycıoğlu, "Siz yarışmacınıza sahip çıkmadınız. Gücünüzü kullanıp, beni ve kızımı reyting malzemesi yaptınız. Sizin de kızınız var. Allah'ın adaletine emanet ettim sizi" ifadelerini kullanarak Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Ilıcalı'dan Petekkaya'ya Yanıt

Ilıcalı'Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivoryarışmasını sunduğu esnada konser sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlunun kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya konusuna da değindi.

Sosyal medyada, konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sözlerinden bazı anlamlar çıkardılar ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını çıkardılar.