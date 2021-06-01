Acun Ilıcalı ile Hadise'nin Arasında Neler Oluyor?

TV 8'in sahibi olarak bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile ünlü şarkıcı Hadise'nin arasının açık olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İkilinin arasının açık olduğu iddialarının ise her sene düzenli olarak Acun Ilıcalı'nın doğum gününde, doğum gününü kutlayan şarkıcı Hadise'nin bu sene Ilıcalı için kutlama yapmaması üzerine bu iddialar daha da güçlendi.

O Ses Türkiye programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı'nın programında yer alan ve uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise ile programın yayınladığı kanal olan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın arasının bozuk olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise'nin Yerine Gülşen

Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden olan Ebru Gündeş ve Hadise arasında gerçekleşen olayların ardından Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda ünlü şarkıcı Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise, her sene düzenli olarak kendi sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl Ilıcalı’nın doğum gününü es geçmesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

Hadise, geçtiğimiz yıl 2020’de Acun Ilıcalı'yla çekilmiş olduğu fotoğraf sosyal medya hesabından paylaşmış ve üzerine bir not düşmüştü. Paylaşımda, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazmıştı.

Bu Sene Doğum Gününü Kutlamadı

Geçen sene, samimi bir not ile Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Hadise'nin bu sene, kutlamayı es geçmesi gözlerden kaçmadı.

Hadise bu sene Ilıcalı için kutlama fotoğrafı atmazken, Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' jüri koltuğuna bir sonraki sezon için Hadise yerine Gülşen’le ve anlaşacağı iddiaları da ikilinin arası açık olduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Diğer yandan Hadise'nin, 'O Ses Türkiye' yarışmanın diğer jüri üyesi Murat Boz'un doğum gününü kutladığı görüldü.