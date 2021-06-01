Acun Ilıcalı ile Hadise'nin Arasında Neler Oluyor?

Ekranların başarılı  televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile şarkıcı Hadise arasında  sıkıntılar yaşandığı iddia ediliyor.

Magazin 01.06.2021 - 11:50 01.06.2021 - 11:51 Berkay Keskin
Acun Ilıcalı ile Hadise'nin Arasında Neler Oluyor?

TV 8'in sahibi  olarak bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile ünlü şarkıcı Hadise'nin arasının açık olduğu iddiaları  gündeme bomba gibi düştü. İkilinin arasının açık olduğu iddialarının ise her sene düzenli olarak  Acun Ilıcalı'nın doğum gününde,  doğum gününü kutlayan  şarkıcı Hadise'nin bu sene  Ilıcalı için kutlama yapmaması üzerine  bu iddialar daha da güçlendi.

Hadise'nin Başı Dertte! Hadise Neden Karakolluk Oldu?

Hadise'nin Başı Dertte! Hadise Neden Karakolluk Oldu?

O Ses Türkiye  programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı'nın programında yer alan ve uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise ile programın yayınladığı kanal olan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın arasının bozuk olduğu  iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise'nin Yerine Gülşen

 Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden olan Ebru Gündeş ve Hadise arasında  gerçekleşen olayların ardından Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda  ünlü şarkıcı Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı  haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise, her sene düzenli olarak  kendi sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın doğum gününü  kutlamasına rağmen, bu yıl Ilıcalı’nın  doğum gününü es geçmesi  takipçilerin gözünden kaçmadı.

 Hadise, geçtiğimiz yıl 2020’de Acun Ilıcalı'yla  çekilmiş olduğu fotoğraf sosyal medya  hesabından paylaşmış ve üzerine bir not düşmüştü. Paylaşımda,  "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazmıştı.

Bu Sene Doğum Gününü Kutlamadı

Geçen sene, samimi bir not ile Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Hadise'nin bu sene,  kutlamayı es geçmesi gözlerden kaçmadı.

Hadise bu sene Ilıcalı için kutlama  fotoğrafı atmazken,  Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' jüri koltuğuna bir sonraki sezon için Hadise yerine Gülşen’le  ve anlaşacağı  iddiaları da ikilinin  arası  açık olduğu iddialarını  kuvvetlendirdi. Diğer yandan Hadise'nin,  'O Ses Türkiye' yarışmanın diğer jüri üyesi Murat Boz'un doğum gününü kutladığı görüldü.

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