Acılı Ukraynalılar Kuşatılmış Mariupol'deki Akrabalarının Haberini Bekliyor

Roman Skliarov, 24 Şubat'ta savaşın başladığına dair bir telefon görüşmesiyle uyandı. Uzakta, Rus birlikleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'e doğru ilerlerken patlama seslerini ve ağır ateşi duyabiliyordu.

32 yaşındaki genç, birkaç temel eşyayı sırt çantasına atlarken onu sakinleştirmeye çalışan annesini ve küçük kardeşini uyandırmak için acele etti.

Dört gün önce bir yolcu gemisinin kumarhanesinde çalışan Skliarov El Cezire'ye verdiği demeçte, "Onları gitmeye ikna etmem iki saatimi aldı." dedi. "Orada olmasaydım, gitmeleri gerekirdi mi bilmiyorum."

Skliarov ile kardeşi ve annesi şu anda başkent Kiev'deki akrabalarının yanında kalıyorlar.

Ancak büyükannesi 77 yaşındaki Anna Skliarova evinden kaçmaya ikna edilemedi. Aile yalvardı ve yalvardı, ancak o ısrarla şehrini ve en değerli anılarını içeren evi terk etmeyi reddetti.

Telefona en son 1 Mart'ta cevap verdi. Gönüllü olarak çalıştığı eczane, ihtiyacı olanlara ilaç dağıtarak kapanmış ve evde kalmıştı.

Yağmacıların Skliarov ve akrabalarının boşalan eve girmesinden endişe etti ve davetsiz misafirleri caydırmak için zamanını iki ev arasında böleceğine dair güvence verdi.

Skliarov, "[5 Mart'ta] Twitter'da gezinirken evimin yandığının videosunu gördüm." dedi.

Görüntülerin ne zaman çekildiğine, büyükannesiyle irtibatı kaybedip kaybetmediğine dair bir belirti yoktu. Ukrayna'nın güneydoğusundaki kıyı kenti Mariupol'deki siviller, Rus güçlerinin kenti kuşatması sonucu elektrik şebekesinin zarar gördüğü 2 Mart'tan bu yana telefonlarını şarj edemedi.

Bir Rus mermisinin 6 Mart'ta Mariupol'deki son çalışan cep telefonu kulesine isabet ettiği ve bu da iletişimi neredeyse imkansız hale getirdiği bildiriliyor.

İnsani koşulların her geçen gün daha da umutsuz hale getirdiği bildiriliyor. Mariupol son bir haftadır su, ısı, çalışan sanitasyon sistemleri veya telefon bağlantıları olmadan, sokaklarda toplanmamış cesetler yatıyor ve sakinleri içme suyu için derelere veya eriyen karlara güveniyor. Devam eden bombardıman, hasarlı ısıtma ve su altyapısının onarılmasını da önlem almıştır.

Şehir yetkilileri çatışmalar sırasında yüzlerce sivilin öldürüldüğünü söylese de, bombardımanın devam etmesi ve iletişimin sınırlı olması nedeniyle sivil kayıpların tam boyutu ve kentteki hasar bilinmiyor.

Son birkaç gün içinde tekrarlanan insani koridor kurma girişimleri yenilenen bombardımanlar altında çöktü. Yaklaşık 200.000 kişi - 430.000 nüfusun yaklaşık yarısı - şehirden kaçmayı umuyor.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı BBC'ye verdiği demeçte, Rus güçlerinin insanların çıkarılmadan önce toplanmaya çalıştıkları bölgeleri vurmaya devam ettiğini söyledi. Bakan, bazı yolların kapatıldığı, bazılarının ise mayınlı olduğunu söyledi.

Rusya Çarşamba günü Mariupol kenti de dahil olmak üzere altı insani yardım koridoru sağlama konusunda taze taahhütlerde bulundu. Hem Rusya hem de Ukrayna, Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlamak için Tsİ 07:00'den itibaren "sessizlik rejimini gözlemleyeceklerini" söyledi. Enerhodar ve Mariupol'dan insanlar Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia'ya getirilecekti.

Bu arada acı çeken akrabalar sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için beklerler.

Twitter'da, bazıları bilgi edinme amaçlı son bir girişimde mariupol'da hala mahsur kalanların isimlerini paylaştı.