Acil Servise Çocuk Akını! İçme Suyuna Kanalizasyon Suyu Mu Karıştı?

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda çok sayıda çocuk ve yetişkin şebeke suyundan zehirlendikleri iddiası ile hastanelerinin acil servisine adeta akın etti. 100'ün üzerinde vakanın kusma, bulantı ve ishal şikayetleri ile acil servislere başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Sağlık Müdürlüğü ise vatandaşların ihbarı ile harekete geçip su örnekleri aldı. Acil servise akın eden çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt isimli vatandaş ise doktorların içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını söylediklerini aktardı. Bu sebeple birkaç gündür bu tip şikayetler bulunduğunu ifade eden hasta yakını, içme suyu yerine dışarıdan hazır su içilmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Esenyurt'ta oturan vatandaşlar ateş ve kusma problemleri ile hastanenin acil servislerine gitti. Hastanede tetkikler yapılan çocuk ve yetişkinler tedavi olmaları sonrasında evlerine geri gönderildi. Başka kişilerin de aynı sorun ile hastaneye başvurması üzerine durum, İlçe Sağlık Müdürlüğüne iletildi. Yapılan ihbar üzerine içme sularından numune alındı ve numuneler test yapılması için laboratuvarlara götürüldü.

Rahatsızlık geçiren çocuklardan birinin yakını olan vatandaş ise çocuğunu mide bulantısı şikayeti sebebiyle hastaneye getirdiklerini ve doktorların serum bağladıklarını söyledi. Yukarıda pek çok çocuğun aynı şikayetten dolayı acil servise başvurduğunu ifade eden vatandaşlar birkaç tane de yetişkin bulunduğunu söyledi. Acildeki doktorun kendisine bu tipte bir salgın olduğunu ifade etmesi üzerine suyun temizlenmiş olduğunu fakat salgının hala devam ettiklerini öğrendiklerini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak bir başka hasta yakını olan Murat Yağcı da kendi çocuğunu aynı şikayet üzerine hastaneye tedavi olmaya getirdiğini ve aşırı ishal şikayeti ile başvuruda bulunduklarını söyledi. Çocuğa yalnızca mama verdiklerini ifade eden baba, hastanede pek çok çocuğun aynı şikayet ile başvuruda bulunduğunu ifade etti ve bu sebeple şüpheli olduklarını da aktardı.