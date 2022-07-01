Acil Paraya Sıkışanlar Çareyi O Bankada Buluyor! İstediğiniz Zaman 6200 TL Ödeme Alabilirsiniz...

ING Bank son dönemlerde düzenlemekte olduğum bütün kredi ve özel finans ürünleri sayesinde vatandaşın cebini rahatlatmakla kalmıyor aynı zamanda parasının da oldukça kıymetli bir şekilde değerlenmesine imkan tanımaktadır. Banka tarafından açıklanan son kampanya dahilinde acil nakite ihtiyacı içerisinde olan ya da acil olarak ödemeleri meydana gelen vatandaşlar için at Emeler üzerinden yapılacak olan ödemeler oldukça önemlidir.

Ülkemizde bulunan ekonomik sıkıntılar ve ekonomik daralmanın da getirdiği bazı etkiler nedeniyle vatandaşların acil olarak nakit ihtiyaçları çok sık bir şekilde gündeme gelebilmektedir. Bu durumda ING Bank vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidere bilmek adına doğrudan banka hesaplarını aktarabilecekleri şekilde acil nakit ödemesini hemen gerçekleştirmektedir. İster bayram ihtiyaçları için olsun isterse de yaz tatile ihtiyaçları için olsun fark etmeksizin günlük olarak beliren nakit ihtiyaçlarına yönelik banka tarafından günlük ihtiyaçların finanse edilmesi açısından oldukça kolay bir yöntemi sunulmaktadır.

Özellikle nakit avans uygulaması olarak bilinen bu uygulama, 12 ay vade seçeneği ile vatandaşlar tarafından banka hesapları ya da banka kartları aracılığı ile kullanılabilmektedir. Üstelik günlük 7000 TL’ye kadar olan kullanma limiti yine geri ödeme seçeneklerinde 12 aya varan vade seçenekleri ile ödenebilmektedir. Bununla beraber kredi gibi kullanabilecek olanlar kitabımız işlemleri, kredilerde uygulanan dosya masrafı ve benzeri gibi farklı bir gider kalemi olmadan kullanılabilmektedir. ING Bank güvenilir bir banka olduğu gibi aynı zamanda imkanı bol bir bankadır da.