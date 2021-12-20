Acil Para İsteyenlere Duyuru: 10.000 TL TC Kimlik Numaranızı Yazarak Alacaksınız

Denizbank, yapmış oldu Son dakika kampanyası ile birlikte 10000 TL'ye kadar vatandaşlara TC kimlik numarası üzerinden ödeme yapacak. Denizbank üzerinden yapılan bu kampanyada özellikle daha önce bu bankadan kredi kullanmış olan veya maaş alan müşterilere öncelik tanınacak. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden yapacakları kredi başvurusu ile birlikte 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Herzaman kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Denizbank, bazı şartlarda sizlere onay verecek. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız, bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız şarttır.

Denizbank Kredi Başvuru

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişilerin 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve onsekiz yaşından büyük olan vatandaşlar, Denizbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına sadece TC kimlik numaralarıyla başvuru yapabilecek. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, SMS atabilir ve 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görebilirsiniz.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına gönderebilir. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde banka sizlere sonucu verecektir. Denizbank üzerinden SMS ile cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurusu onaylanan kişiler ve en yakın banka şubesine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilecektir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda, Denizbank'ın düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasında daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vade yapabiliyor.